Sergio Baxter y Viktoria Yarchevska ganan los premios Cehegín Atl.

Cehegín fue testigo de la edición número 43 de los Premios al Mérito Deportivo, los más antiguos de la Region, en los que se valoran no solo los méritos deportivos, sino también humanos, investigación, difusión y promoción del deporte. Los galardonados de esta edición fueron: Fermín Noaín (periodismo); Sergio Baxter Carrera (triatlón) y Viktoria Yarchevska (piragüismo), como mejores deportistas, otorgando también un reconocimiento especial a Carlos Alcaraz; Ángel Turpín (kárate) y África Pereñíguez (taekwondo), mejores sub-18; Federación de Atletismo de la Región de Murcia, promoción del deporte; UMUSALUD, en espíritu deportivo; Carlos Antonio Argudo Fuentes, en trayectoria deportiva; mención especial a título póstumo para José Antonio Solano Campello, presidente de la Federación de Taekwondo; Ricardo Marín (Paratriatlón), sacrificio en el deporte; Eduardo Sao Tiago ‘Duda’ (fútbol sala), labor de un entrenador; Hozono Global Jairis (baloncesto), hazaña; Alfonso Valero, trabajo de investigación; y en el apartado local, Fútbol Sala CehegínJesús Montoya (ciclismo y riatlón) y Diego Jiménez (fútbol). José Bermúdez