La Ruta de las Norias cumple su mayoría de edad

La Asociación Deportiva Atletismo Abarán, en colaboración con la concejalía de Deportes del Ayuntamiento y la Federación de Atletismo de la Región de Murcia, organizaron la decimoctava edición de la Ruta de las Norias, inmersa en el calendario de pruebas de la Liga de Carreras Populares Running Challenge 2025 que organiza la FAMU, en una mañana con amenaza de lluvia, que llegó mediada la disputa de la prueba, y en la que cientos de amantes del atletismo se dieron cita para la disputa de pruebas, que iban desde los 200 metros para los chupetines hasta los 10.000 metros de la absoluta.

Los primeros en entrar en liza fueron las pruebas absolutas, tanto en 10.000 como en 5.000 metros, en un exigente recorrido, pero que con el gran ambiente que siempre se percibe en Abarán, se hacen más llevadros. Desde los primero compases quedó bien claro quién iba a ser el ganador, ya que Pablo Bautista (31:12) se impondría con Otmane Raogui (32:21) en segunda posición, y Raúl Garrido (33:02) completó el podio. Mientras que en chicas, Sara Shiri (43:16) fue la primera, mientras que en el podio le acamparían Ana Isabel Fernández (43:52) y Raquel Molina (44:39).

En la prueba corta, los 5.000, pasaba lo mismo, ya que el ciezano Domingo Puerta (15:24) ponía un ritmo endiablado que le llevaba a la victoria, con Samuel Abellán (15:31) consiguiendo la segunda plaza, y el joven Álvaro Moreno (16:17) completó el podio. En el cuadro femenino la vencedora sería la jovencísima ciezana Carla Moreno (20:29), con Marieta Cano (21:29) y Michelle Guarnizo (21.35) completando el cajón.

Tras estas dos pruebas de máxima exigencia llegaría el momento de la disputa de las categorías menores, haciendo su aparición la lluvia, que le daría un momento si cabe más épico, ya que para muchos de los niños era su primera experiencia con un dorsal y, encima, con una lluvia suave que hizo vivir momentos mágicos, ya que estos peques no conocen el verbo reservar y salen desde el pistoletazo de salida con todas sus fuerzas, viviéndose momentos inolvidableS. Los vencedores fueron los siguientes: en prebenjamines, Manuel Ruiz Santos y Ana Morilla; en benjamines, Leo Gómez y María Victoria Lozano; en cadete-juvenil, Simón Pedro Gambin e Ioana Stoicas; en júnio-promesas, Jorge Balsalobre García; en alevines, Fernando Martínez y Elena González; y en infantiles, Antonio Fernández y Laura López.

Sin duda un autentico éxito el cosechado por la Asociación Deportiva Atletismo Abarán en esta edición, que pone el listón muy alto para futuras ediciones en esta ya clásica prueba del calendario regional.