El Real Murcia, ante una final inesperada en casa del Eldense

Nadie creería a finales de agosto que este Real Murcia estaría colista dos meses después de comenzar la competición. Tras un desembolso muy importante en jugadores reteniendo al bloque del curso anterior y mejorando posiciones clave, cualquiera pensaría que el cuadro grana estaba hecho para ‘altos vuelos’. No obstante, el avión que pilota Joseba Etxeberria está en caída libre. Este mediodía frente al Eldense (12.00, Movistar+ y LaLiga+) tiene la opción el técnico vasco de coger los mandos y remontar el vuelo antes de estrellarse junto al resto del proyecto.

El Real Murcia está en una situación inaceptable: es el peor equipo del grupo 2 de Primera Federación. Lo dice la clasificación, con una deshonrosa vigésima plaza, y lo dicen los números. Un partido ganado de ocho disputados, tres empatados y cuatro perdidos -tantos como el que más en el grupo 2-, cinco goles a favor y nueve en contra. Una estadística que demuestra el mal inicio grana en una temporada que parecía destinada a la gloria.

Tan mal ha comenzado el Real Murcia de Joseba Etxeberria que hay que remontarse diecisiete años para encontrar un momento similar al actual. Desde la campaña 2008-2009 no se había firmado una suma tan corta de puntos en las primeras jornadas. En ese escenario, el cuadro murciano no podía volver a fallar, pero lo hizo. En casa. Y contra diez.

El último encuentro del Real Murcia fue la gota que colmó el vaso de la paciencia de la afición grana. Si la situación era límite, la derrota por 0 a 2 frente a un Ibiza desesperado y con un hombre menos durante todo el partido ya la convierte en insostenible. No obstante, ha sostenido Felipe Moreno a su entrenador una semana más. Quizás porque confía en sus métodos. Quizás porque no tenía planeado invertir el medio millón de euros que cuesta destituir a Etxeberria. O quizás porque está envuelto en la venta del FC Cartagena y no ha tenido tiempo de gestionar la situación del Real Murcia.

El partido en el Nuevo Pepico Amat se convierte, por tanto, en una final anticipada e inesperada. Tanto para el equipo, en una precaria situación clasificatoria, de juego y de resultados; como para el técnico vasco, que está en el ojo del huracán. Así lo siente el propio Etxeberria, que admitió en la previa que la calificación de final no le parece «ninguna exageración por la situación que es».

Pese a lo crítico del momento, Etxeberria no parece decidido a cambiar nada. Todo lo contrario. Se enroca en su estilo de juego mientras culpa al acierto en las áreas. «Hay que seguir insistiendo en el juego para generar ese número de oportunidades, pero ahora estar acertados, porque es eso lo que nos está condenando», comentó en la previa del encuentro de este mediodía.

Enfrente estará un Eldense que tampoco atraviesa su mejor momento y que ha dado el paso de destituir a su entrenador esta semana. Javi Cabello ha dejado su sitio para que lo ocupe Claudio Barragán, técnico del filial hasta ese momento. Para Joseba Etxeberria, el cambio complica el análisis y ofrece un punto de motivación extra a la plantilla.

Los alicantinos son décimo quintos y no ganan desde mediados de septiembre. Llegan después de caer frente al Marbella (1-0) y empatar contra el Europa (1-1), ambos partidos fuera de casa. Regresan al Nuevo Pepico Amat con la intención de volver a la senda de la victoria, donde han logrado sus únicas dos victorias de esta temporada, frente al Villarreal B y el Sevilla Atlético con idéntico marcador de 1 a 0.

Claudio Barragán tiene las bajas del portero Ramón Vila por sanción, lo que podría propiciar un once formado por Pablo Valencia; Álex Serra, Dario Dumic, Floris Smand, David Ruiz, Guille Macho, Manu Molina, Marcos Bustillo, Fidel Chaves, Nacho Quintana y Dioni Villalba.

Etxeberria no puede contar con Saveljich, que ha recaído, ni con Antxon Jaso ni con David Vicente en la zaga. Además, Zeka tampoco está disponible. Recupera el entrenador a Álex Schalk y Antonio David para un encuentro que se antoja clave en el futuro del conjunto murcianista.