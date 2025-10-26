El Real Murcia, sin nada que celebrar tras un mísero empate ante el Eldense (1-1)

Sumó un punto el Real Murcia en Elda. Pero el punto no cambia nada para un Real Murcia colista. Un punto insuficiente que no debería servir para alargar la confianza de Etxeberria. Porque, quitando a Goiria y a la propiedad, en Etxeberria ya no confía nadie. Ni sus jugadores confían en el técnico vasco. O eso parecía decir el once que ha utilizado este domingo en Elda. Un once en el que los primeros espadas dejaban su sitio a los canteranos. Un once plagado de jugadores defensivos.

No sabemos lo que pretendía Etxeberria, pero lo que logró fue que el Real Murcia se mostrase sumiso en el terreno de juego. Un Real Murcia completamente dominado por el Eldense. Un Real Murcia salvado por Gazzaniga en la primera parte. Un Real Murcia que incluso se vio por detrás en el marcador, cuando David Ruiz se inventó un zapatazo que fue el 1-0. Lo único positivo es que esta vez la suerte acompañó al Real Murcia. De hecho el empate llegó en propia puerta. Y un equipo con el presupuesto del Real Murcia no debería depender de la suerte para salvar un mísero punto cuando llevas desde la jornada 2 sin ganar.

Siete defensas en el once

Etxeberria se jugaba la vida en Elda, pero en Elda no estaban los primeros espadas del Real Murcia. Por lo menos no estaban en el once titular. Porque en el once titular con el que Etxeberria se jugó la que podría ser su última carta no aparecía Ekani. Ni tampoco Isi Gómez. Ni Álvaro Bustos. Ni Juan Carlos Real. En el once con el que Etxeberria intentaba sobrevivir en el banquillo murcianista no solo aparecían dos jugadores del filial -Héctor Pérez y Kadoye-, es que en el once con el que se intentaba frenar una racha de seis jornadas sin ganar había hasta siete jugadores defensivos -ocho si contamos a Gazzaniga-.

El entrenador que llegó al Real Murcia para enseñarnos lo divertido que puede ser el fútbol cuando se mira a la portería contraria, aprovechó estos días típicos de Halloween, para disfrazarse de fantasma del pasado y tirar de una alineación propia de un Fran Fernández al que Felipe Moreno le cortó la cabeza por no atacar lo que consideraba que tenía que atacar el Real Murcia.

Sin ocasiones, agarrados al VAR

Pues Etxeberria intentó imitar a Fran Fernández en Elda. Etxeberria intentó conseguir la victoria apostando por pelotazos y contras a Pedro Benito y Flakus. Pero, al descanso, la nueva medida desesperada de Etxeberria era papel mojado. Y no por la lluvia que cayó sobre el Pepico Amat. Ni un tiro entre los palos acumuló un Real Murcia que se jugaba la vida. Ni una acción de peligro puso en aprietos a Pablo Valencia. Solo una posible mano en un salto de la barrera tras una falta lanzada por Moyita fue lo más cerca que estuvo el Real Murcia de poder adelantarse en el marcador. Pero ni en esas acompañó la suerte. Porque el colegiado, en la segunda revisión que pedía Etxeberria, dijo que no había nada. Lo mismo había ocurrido minutos antes. Aunque la primera acción que pidió revisar el técnico grana es surrealista. Está tan desesperado que piensa que solo puede ganar con algún penalti pitado por el VAR, como ocurrió en la única victoria murciana hasta ahora. Por eso pidió que se mirara en pantalla un piscinazo de Flakus, un piscinazo que al esloveno, porque se fue al suelo a las primeras de cambio cuando Pedro Benito conducía un balón que podría haber generado mucho peligro.

Fueron Flakus y Moita los únicos pesos pesados de los llegados este verano que aguantaron en el once, pero si el delantero se hubiera quedado también en el banquillo como otros de sus compañeros VIP, tampoco hubiera pasado completamente nada.

También quedó señalado Pedro Benito en una contra clarísima en la que prefirió conducir y conducir hasta perder el esférico para desesperación de Flakus, que le acompañaba en la jugada.

Salvador Gazzaniga

Mientras que el Real Murcia se agarraba a cualquier revisión para intentar salir vivo de Elda; el Eldense, con Claudio Barragán estrenándose en el banco, tuvo dominio absoluto, haciendo mucho daño por la banda de Cristo Romero y poniendo una vez más en entredicho a una defensa de cinco que cada día que pasa tiene más agujeros.

Gracias a Gazzaniga sobrevivió el Real Murcia en la primera parte. Lo hizo especialmente en una acción de Bustillo que desvió con la punta del pie.

Del 1-0 al 1-1 en tres minutos

Parecía que el Real Murcia quería dar un paso al frente tras la vuelta de vestuarios, pero en el Real Murcia los intentos se quedan en eso, en un quiero y no pudo. El que quiso y pudo fue el Eldense. No estaban los de Barragán tan inspirados como en la primera parte, pero aprovecharon el espacio que les regaló la defensa grana para que David Ruiz, desde el borde del área, se sacase un zapatazo ante el que no pudo hacer nada Gazzaniga.

Era el minuto 61 y, pese a la media hora que quedaba, pocos confiaban en un Real Murcia que hace jornadas que huele a muerto. Sin embargo la suerte quiso aliarse con los granas. En un remate forzado de Ekain, el balón tropezó en David Ruiz hasta envenenarse y sorprender a un meta local que solo pudo sacar el esférico de la red para alegría de los visitantes y desgracia de los de casa.

Se había metido el Real Murcia en el partido sin apenas hacer nada. Pero si alguien pensaba que los murcianistas se animarían, se equivocó. Fue el Eldense el que siguió generando peligro. Sin embargo, la más clara en esos minutos fue para el Real Murcia. Tuvo que aparecer Pablo Valencia por primera vez para evitar el gol de un Ekain inspirado y al que parecía haberle hecho reaccionar el banquillazo de la primera parte.

Anteriormente Etxeberria había elevado su apuesta ofensiva con la entrada de Juan Carlos Real y el canterano Vila -salían del campo Sekou y Héctor Pérez-.

Agarrados al punto

Se conformaba el Real Murcia con un punto, o realmente es que al Real Murcia solo le queda eso, lo que avisa de la temporada que puede esperar a los granas, instalados en la zona de descenso. Porque quitando ese gol de rebote y luego la acción de peligro de Ekain poco más se puede decir de un equipo otra vez decepcionante, dominado completamente, sin ningún peligro y sin nadie que sea capaz de poner un poco de orden.

Nadie apostaba ni de que ese punto se salvase al final. Solo había que ver la insistencia del Eldense. Aunque a los de Barragán les pudo la precipitación en los últimos metros. Lo hacían todo bien, pero eran incapaces de decidir bien cuando pisaban el área de Gazzaniga, un área en el que el Real Murcia se defendía como gato panza arriba. Incluso en el descuento el meta grana tuvo que sacar otra mano salvadora para mantener el empate en el marcador.