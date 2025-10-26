Pedro Acosta se abona al podio, pero se le resiste el primer triunfo en MotoGP

Pedro Acosta volvió a subir al podio en MotoGP, en esta ocasión en el Gran Premio de Malasia, donde acabó segundo tras ser tercero el sábado enla sprint. Lo único que se le resiste al piloto del Puerto de Mazarrón en el buen final de temporada que está realizando es el triunfo. En Sepang, donde Fermín Aldeguer acabó por los suelos a falta de tres vueltas para el final después de sufrir dos sustos, acabó por tercer vez esta temporada segundo tras un intratable Álex Márquez y tras mantener una bonita batalla con Pecco Bagnaia, quien acabó retirándose por unos problemas mecánicos en su Ducati. Si el sábado no pudo celebrar su tercera posición en la sprint porque la sanción a Fermín Aldeguer se confirmó dos horas después, en esta ocasión sí que lo pudo hacer.

Desde que antes del verano logró su primer podio del año con un tercer puesto en la República Checa, se ha convertido en una constante ver a Acosta en el cajón. Después, tras el parón, fue segundo en Hungría, acabó cuarto en Barcelona y segundo en Indonesia tras Fermín Aldeger, un puesto que repitió en Sepang. Ahora, a falta de dos grandes premios y otras tantas carreras al sprint, es quinto en la clasificación general del campeonato y acecha a Pecco Bagnaia, al que tiene a 26 puntos, una diferencia salvable para ‘El Tiburón’, que junto a Álex Márquez, es el piloto que más puntos ha sumado en las tres últimas carreras.

La batalla en Malasia entre Acosta y Bagnaia fue lo más interesante del arranque de la carrera. El menor de los Márquez se escapó durante los primeros giros, y en el tercero se empezaron a vivir los adelantamientos entre ambos. El murciano decidió quedarse a rueda del piloto de Ducati y entre ambos empezaron a recortar distancias con el subcampeón del mundo, hasta que a falta de ocho vueltas para el final, al ver que se escapaba Álex Márquez, decidió pasar al ataque y se situó segundo. Por atrás, Fermín Aldeguer, rodando en la séptima posición, sufría con los neumáticos y estuvo a punto de irse al suelo en dos ocasiones, algo que finalmente ocurrió a tres de la conclusión.

La situación en cabeza se estabilizó y ya solo hubo un cambio en el podio, y fue debido a la retirada de Bagnaia, un hecho que provocó que el mallorquín Joan Mir llevara su Honda hasta la tercera plaza.