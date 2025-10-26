Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Jepkorir y Pérez vencen en el CorrePorMurcia en Patiño

La prueba de cinco kilómetros cuenta con una alta participación

Todas las imágenes de la carrera popular de Patiño

Todas las imágenes de la carrera popular de Patiño

Todas las imágenes de la carrera popular de Patiño / Juan Carlos Caval

Dioni García

El Circuito CorrePorMurcia está a punto de llegar a su conclusión. Y una de sus últimas citas se celebró en la pedanía de Patiño, donde Gladys Jepkorir (19:30) y Miguel Ángel Pérez (16:25) en un circuito de cinco kilómetros. El podio femenino lo completaron María Villegas (19:35) y sandra Tornel (20:27). En hombres, Henry Salvador Acebo (16:28) y Daniel Fernández (16:32) acabaron muy cerca del campeón. Por categorías los ganadores fueron Modes Gómez y Gladys Jepkorir (M35), Henry Acebo y María Villegas (M40), Alejandro Jiménez y María Iglesias (M45), Francisco Javier Hidalgo y Encarna Garre (M50), José Martínez y Mari Carmen López (M55), Francisco José Solbes e Iciar Argote (M60), Gaspar Campello yAntonia Ruipérez (M65), José Pérez (M70), Miguel Ángel Pérez y Sandra Tornel (senior), Francisco Ruiz y Marta Soler (sub-23) y Sonia Díaz y Joaquín Párraga (sub-18).

