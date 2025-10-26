Jepkorir y Pérez vencen en el CorrePorMurcia en Patiño

El Circuito CorrePorMurcia está a punto de llegar a su conclusión. Y una de sus últimas citas se celebró en la pedanía de Patiño, donde Gladys Jepkorir (19:30) y Miguel Ángel Pérez (16:25) en un circuito de cinco kilómetros. El podio femenino lo completaron María Villegas (19:35) y sandra Tornel (20:27). En hombres, Henry Salvador Acebo (16:28) y Daniel Fernández (16:32) acabaron muy cerca del campeón. Por categorías los ganadores fueron Modes Gómez y Gladys Jepkorir (M35), Henry Acebo y María Villegas (M40), Alejandro Jiménez y María Iglesias (M45), Francisco Javier Hidalgo y Encarna Garre (M50), José Martínez y Mari Carmen López (M55), Francisco José Solbes e Iciar Argote (M60), Gaspar Campello yAntonia Ruipérez (M65), José Pérez (M70), Miguel Ángel Pérez y Sandra Tornel (senior), Francisco Ruiz y Marta Soler (sub-23) y Sonia Díaz y Joaquín Párraga (sub-18).