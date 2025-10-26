El Hozono Jairis cae con la cabeza alta en el Roig Arena

El Hozono Global Jairis tuvo contra las cuerdas al Valencia Basket, llegando a dominar por 13 puntos poco después del descanso. Sin embargo, pese al gran trabajo colectivo y al esfuerzo hasta el último segundo, el conjunto murciano vio cómo la reacción local, liderada por Raquel Carrera y Ben Abdelkader, acababa decantando el marcador por un ajustado 64-61. Una derrota que duele.

La inesperada presencia de Leo Fiebich en el roster compensaba en parte la baja de Alina Iagupova, quien ya no pudo entrenar un día antes al estar con fiebre.Leticia Romero, que salió de inicio junto a Queralt Casas, Elena Buenavida, Raquel Carrera y Kayla Alexander, abrió el marcador con un forzado tiro sobre la bocina de posesión. Txell Alarcón y Vonleh no tardaban en responder y en el intercambio de canastas, las ventajas se alternaban para ambos equipos en los siguientes minutos, con Raquel Carrera sumando un 2+1 y cinco puntos y Queralt ayudando a llegar al 9-7, momento en el que Burgos empezaba a mover el banquillo para dar entrada a Awa Fam en lugar de Alexander.

La pívot Billie Massey y Alba Prieto con un triple, llevaban a Rubén Burgos a pedir su primer tiempo, con 9-12 en el marcador. Buenavida recortaba diferencias, pero Ángela Mataix ponía el 11-15.

Eso sí, en la vuelta a la pista, no tardó en llegar el primero, en las manos de Ben Abdelkader, que respondía a otro triple inicial de Walker. En el intercambio de canastas, las taronja reducían poco a poco las diferencias con María Araújo y Awa, pero un parcial de 0-9 ponía el 20-31, ante la impotencia de un Rubén Burgos que se veía obligado a parar de nuevo el partido en busca de soluciones.

Billie Massey, jugadora del Hozono Jairis / Prensa Hozono Global Jairis

Aunque el Jairis se mantuvo por delante en el marcador, las taronja sí lograron reducir diferencias con un triple de Lekovic, una canasta de Carrera y los tiros libres de ambas, para poner el 28-35 al descanso.

Del 0-6 al 12-0 para remontar

Las taronja se veían sorprendidas por un gran Jairis en la reanudación con un parcial de 0-6 que les llevaba a un -13 en el marcador (28-41). Rubén Burgos paraba el partido a los dos minutos y ahora sí, la reacción local fue inmediata y contundente, devolviendo un parcial de 12-0.

Antes de afrontar los últimos diez minutos, las locales se pusieron por delante gracias a dos triples consecutivos de Ben Abdelkader y Lekovic.

Queralt abría distancias con un 2+1 en la vuelta a la pista, pero Massey y Mataix volvían a poner al Jairis a solo dos puntos (49-47). Los puntos llegaban con cuentagotas a partir de ahí, pero dos lanzamientos de Araújo y de Buenavida daban cierta tranquilidad a las locales.

Vonleh, a 1:46, anotaba bajo el aro para dar esperanzas a las suyas, pero un tiro libre de Awa y otra canasta de la santapolera entrando tras una nueva asistencia de Leti Romero ponían el 57-50 a falta de 1:13 para el final. El partido parecía estar perdido, pero Lou López anotó de tres en la siguiente posesión.

Ben Abdelkader no fallaba desde el 4,60 (59-53), pero Aina Ayuso volvía a sumar un 2+1 que obligaba a Rubén Burgos a gastar su último tiempo a 37 segundos, con 59-56 en el marcador. Y en la vuelta a la pista, Raquel Carrera sentenciaba el partido con un triple sobre la esquina a 23 segundos del final, El Jairis buscó la falta, pero Leti no falló desde el tiro libre y remató el sufrido triunfo, que terminó con un triple inverosímil de Massey para poner el definitivo 64-61.