Grupo Alcaraz, campeón regional de relevo mixto

El equipo del club Grupo Alcaraz fue el vencedor del Campeonato Regional de Cross por Relevos Mixtos que se celebró en el campus de la UCAM en el cartagenero barrio de Los Dolores. Con un tiempo de 15:17, consiguió la clasificación para el Nacional por delante del UCAM Cartagena y el Murcia PDS Group. En la categoría reservada a corredores populares también se impuso el Grupo Alcaraz. En las pruebas para menores, el CA La Unión ganó en sub-14 con solo cuatro segundos por delante del CA Murcia PDS, siendo tercero el UCAM Athleo Cieza. En sub-16, título para el UCAM Cartagena con el Vive San Javier segundo y el CA Las Torres, tercero. En sub-18 ganó el UCAM Cartagena, mientras que entre los más pequeños, en sub-10 gano el ADA Yeclano con Las Torres y UCAM Athleo también en el podio, y en sub-12, oro para el CA Murcia PDS, con el ADA Yeclano y Las Torres, segundo y tercero.