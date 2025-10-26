Fuente Álamo vive una de sus grandes fiestas del deporte

Con carreras para todas las edades y una alta participación se celebró la XXIII Carrera Popular Ayuntamiento Fuente Álamo 2025-Gran Premio Caja Rural Regional, que convirtió las principales calles de la localidad en una gran fiesta en torno al deporte, como también ocurre anualmente con su triatlón internacional.

En la prueba absoluta, sobre un recorrido de 4.750 metros, el pinatarense Bienvenido Ballester evitó un doblete de corredores del municipio. En féminas se impuso Carolina García Pérez, del CA Puerto de Torrevieja, con un registro de 20:10, mientras que en hombres, el triunfador, con 15:25, superó al atleta de Las Palas Antonio Martínez Ardil (15:41), quedándose con la tercera posición Francisco Javier Ruiz Sánchez, del Atletismo Alhama, con 16:19.

En mujeres, en un podio integrado en su totalidad por fuentealameras, Carolina García superó a Isabel Mendoza (21:27), del Tritadem, y a Irene Bernal López (21:57). Por categorías, los campeones fueron Ainhoa García y Yoel García (sub-20), Carolina García y Bienvenido Ballester (senior), Andrea Dolca y Diego Lardín (sub-23), Sonia Fernández y Antonio Martínez (veteranos A), Loles Martínez y José Carlos Otón (veteranos B), Mari Ángeles López y Antonio Guillermo Conesa (veteranos C), y Alberto Rodríguez (veteranos D).

Pruebas menores

En el resto de pruebas, en sub-16 se impusieron Nasrellah Belhaj y María Ainhoa García; en sub-14, Alonso Hernández y Carla Pozo Fernández; en sub-12, Paco Morales Doménech y María Mellali Bennouis; en sub-10, Ainhoa Pagán García y Adam Lagsouri Lahlali; en sub-8, Celia Martínez Giménez y Antonio Martínez Muñoz; y en sub-6, Daniel Mendoza García y Enzi Guirao Heredia.

La prueba estuvo organizada por la concejalía de Deportes del ayuntamiento de Fuente Álamo y la inscripción fue gratuita en todas las categorías excepto en la absoluta.