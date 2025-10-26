Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

El FC Cartagena vuelve a toparse con un muro fuera de casa

El conjunto albinegro, que tiene ocasiones para ganar al Marbella, no logra abrir el marcador

Otro tanto anulado con polémica en el 90 deja al equipo de Javi Rey sin su primera victoria como visitante

Alfredo Ortuño pelea con un defensor por un balón en el área

Alfonso Asensio

No sale el FC Cartagena del bucle. Sigue sin poder ganar fuera de casa y sigue sin poder marcar lejos del Cartagonova. Son cinco salidas con cuatro empates y una derrota. En ninguna de ellas ha abierto la lata, aunque sí ha perforado la portería contraria. Esta tarde, frente al Marbella, el Cartagena ha vuelto a empatar a cero con un gol anulado en el minuto 90. Pese a la polémica, el cuadro albinegro no aprovechó sus oportunidades ante un sólido rival que también se pudo llevar el gato al agua. El empate pone al cuadro portuario momentáneamente al frente de la clasificación con 16 puntos en nueve jornadas.

