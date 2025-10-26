La Deportiva Minera se hace pequeña en Chapín

La Deportiva Minera cayó por la mínima (1-0) en su visita al estadio de Chapín frente a un Xerez CD que fue superior durante la mayor parte del encuentro. Los locales dominaron con claridad el duelo, mientras que el conjunto cartagenero solo pudo reaccionar en los instantes finales, cuando el marcador ya se había puesto cuesta arriba.

Desde el pitido inicial, el cuadro azulón impuso su ritmo y buscó el gol con insistencia. La figura más destacada en la primera mitad fue el guardameta rojillo, Álex Lázaro, que sostuvo a su equipo con una actuación sobresaliente. Hasta en cinco ocasiones evitó que el Xerez se adelantara, con intervenciones de mérito que mantuvieron con vida a los de Checa. El dominio xerecista fue absoluto, con un juego combinativo y mucha presencia en campo contrario, pero sin acierto en los metros finales.

Rubén Mesa espera un balón ante Jaime López / Prensa Deportiva Minera

La segunda parte siguió el mismo guion. El Xerez continuó acumulando posesión y llegadas, mientras la Minera trataba de resistir y encontrar alguna contra salvadora. Sin embargo, la resistencia visitante se quebró en el ecuador del segundo tiempo. En una rápida transición ofensiva, Charaf aprovechó un balón dividido para firmar el 1-0 con un disparo mordido que por fin superó a un Lázaro que hasta ese momento había sido el héroe del encuentro.

El tanto obligó a los cartageneros a atacar, que comenzaron a adelantar líneas y a buscar el empate con más corazón que fútbol. Los cambios introducidos por Checa, que regresaba a la que fue su casa, aportaron algo de frescura y empuje, pero no fueron suficientes para inquietar seriamente la portería jerezista.

El tramo final tuvo a la Deportiva Minera volcada en busca de un punto que nunca llegó. El Xerez, bien plantado y con oficio, supo manejar la ventaja hasta el pitido final para sumar tres puntos merecidos ante un rival que, pese al esfuerzo y la entrega, no logró encontrar su mejor versión en Chapín.

Con esta derrota, la Deportiva Minera pierde el liderato, ve frenada su buena dinámica y deberá recomponerse de cara a la próxima jornada, en la que buscará reencontrarse con las sensaciones y con el gol.