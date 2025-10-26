El Cieza se gusta y golea al filial del UCAM en El Mayayo

El Cieza se llevó los tres puntos del Mayayo con justicia. Victoria por 0-3 del líder del grupo XIII en el encuentro más completo de la temporada por parte del gran favorito a quedar campeón. Los goles de Domi, Samu y Ayoub certifican una goleada que le permite llegar cargado de moral de cara a la Copa del Rey.

Desde el primer minuto se vio a un Cieza con las ideas cristalinas y con el orgullo herido tras el mal choque en casa ante el Mazarrón. Y es que se volvió a repetir la historia; el cuadro ciezano mostró una versión superior lejos de La Arboleja a la que presenta como local en este inicio de campeonato. El filial universitario estuvo muy incómodo durante gran parte del choque, a excepción de un tramo en la segunda mitad, pero que tampoco supo transformarlo en acierto para intentar recortar distancias en ese momento.

Britos, jugador del Cieza, controla un balón / Paco Sarabia

El Cieza saltó al maltrecho verde del feudo universitario con la intención de domar el partido. Despotovic no pensó en ningún momento en el duelo ante el Córdoba y salió con toda la artillería. Los jugadores, enrabietados tras la mala versión ante el Mazarrón, dieron ese paso adelante que siempre exige el técnico serbio y el partido fue del cuadro espartero. El 0-1 se hizo de rogar, pero ya había avisado en varias situaciones, incluido un gol anulado. El que sí subió al electrónico lo anotó Domi en el minuto 31. Buena transición del equipo y Samu le regaló el esférico para a placer hacer el primero. Samu, muy activo durante todo el choque, fue el autor del 0-2 nada más reanudarse el choque en la segunda mitad. Tras un balón en profundidad, el extremo, con un chut cruzado, ponía tierra de por medio.

La mínima reacción universitaria, ya comentada anteriormente, no supuso más que un par de intervenciones de Gallego, pero sin la sensación de que el partido se le fuera a marchar al Cieza. Ayoub, en tiempo de descuento, cerró una goleada que hizo muy felices al centenar de aficionados ciezanos que se desplazaron a Sangonera. El Cieza se llevó los tres puntos del Mayayo con justicia. Victoria por 0-3 del líder del grupo XIII en el encuentro más completo de la temporada por parte del gran favorito a quedar campeón. Los goles de Domi, Samu y Ayoub certifican una goleada que le permite llegar cargado de moral de cara a la Copa del Rey.