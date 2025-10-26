Chapín, una prueba de fuego para la Deportiva Minera

Xerez CD y Deportiva Minera se ven las caras (18.00, Football Club) en uno de los partidos más atractivos de Segunda Federación. El cuadro cartagenero se ha ganado el respeto de la categoría gracias a un inicio de temporada muy sólido que le ha permitido liderar la clasificación y pretende seguir ahí. El Xerez llega tras vencer al Recreativo en el Nuevo Colombino. El técnico de la Minera, Checa, vuelve a enfrentarse al que fue su equipo durante las últimas dos temporadas y no tendrá bajas para luchar por los tres puntos.