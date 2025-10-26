El Cartagena inicia en Marbella una serie de tres choques

Comienza un periodo exigente de la categoría. El que une el ecuador de la primera vuelta con las primeras instancias de la Copa del Rey. El FC Cartagena inicia esta dura travesía este mediodía en Marbella (12.00, Movistar+ y LaLiga+) con un reto complicado: sumar su primera victoria fuera de casa esta temporada frente a un equipo sólido en su estadio. El cuadro albinegro está mentalizado de su cometido, sólo le falta trasladar al verde sus intenciones de superar la asignatura pendiente.

Es la asignatura que se le está atragantando al cuadro de Javi Rey en todos los controles. Sacó poca nota en Antequera por capricho del ‘profesor’ que ese día daba la nota. Aprobó con lo justo en Sabadell y en Sevilla y suspendió con su peor ‘examen’ hasta la fecha en Sanlúcar de Barrameda. Toda la clase albinegra se ha puesto a estudiar a conciencia para mejorar en este aspecto y sumar después de cinco salidas el primer triunfo lejos del Cartagonova.

Sabe Rey que si comienza a ganar partidos fuera de casa y mantiene la fortaleza del Cartagonova, donde no ha dejado escapar ni un punto, el equipo puede dar un «gran salto clasificatorio». Conoce las claves el técnico gallego: «ser más valientes con balón y fieles al estilo» que el equipo muestra en casa. Queda saber si ‘se atreve’ el conjunto cartagenerista o si vuelve a caer en las dudas que le da el jugar como visitante.

«Lo hemos hablado con los chicos y hemos llegado a un consenso. Creo que se va a ver a un buen Cartagena, más reconocible y muy parecido al que vemos en casa. Queremos ser un equipo con juego vistoso, proponer, tener el balón y hacer posesiones largas», comentó el técnico en la previa.

Mala ‘plaza’

No es el mejor lugar para reivindicarse. Ni por el histórico de partidos ni por el momento actual. No ha ganado el Cartagena en sus últimas cinco visitas a Marbella -sólo lo ha hecho en tres ocasiones de once- y, para más inri, el cuadro marbellí sigue invicto en su campo esta temporada. Ganaron los del exalbinegro Carlos de Lerma al Real Murcia (2-1), empataron frente al Ibiza (1-1), firmaron tablas con el Betis Deportivo (1-1) y vencieron por la mínima al Eldense (1-0) en su último compromiso en casa. Romper el muro del Marbella Football Center es el objetivo del cuadro portuario.

No obstante, aunque están los marbellíes fuertes en casa, llegan al encuentro tras perder en Antequera por 3 goles a 1 en su mayor correctivo hasta la fecha. El antequerano ha sido el único equipo capaz de superar al Marbella por dos goles, estando el resto de sus partidos caracterizados por una enorme igualdad en el marcador y en el terreno de juego.

Para conseguir el triunfo en tierras andaluzas tendrá Javi Rey disponible casi a toda su plantilla. Sólo faltará Marco Carrascal, quien se pierde el resto de la temporada salvo milagro, y Pablo de Blasis, que sigue evolucionando bien de su rotura en los isquios. El resto está en perfectas condiciones para dar al entrenador posibilidades de sobra. Incluso Chuca y Fran Vélez se encuentran «al cien por cien para ser titulares» si así lo decide Rey.

Esta situación se vuelve crucial en una semana con tres partidos. Después de viajar a Marbella tendrá cuatro días el Cartagena para volver a iniciar el rumbo hasta Córdoba. Allí se jugará el pase copero frente al Puente Genil, el miércoles, sobre césped artificial. Y decidida la eliminatoria recibirán los albinegros al Villarreal B. Se esperan muchas rotaciones, como las que lleva implementando el entrenador orensano toda la temporada, en vistas a repartir minutos y evitar lesiones.

El Marbella, que cuenta en sus filas con el excartagenerista Luis Muñoz y con el murciano Gabri Clemente, recupera a Eugeni al cien por cien -tuvo minutos la pasada jornada- tras lesión. También opta a la titularidad el exmurcianista Rodri Ríos en la punta del ataque.

En su quinta salida del curso, el Cartagena busca la primera victoria con la que dar un golpe sobre la mesa y consolidarse como uno de los aspirantes al ascenso directo hacia Segunda División.