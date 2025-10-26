El Caesa Cartagena sufre una derrota sonrojante

Cuando un equipo quiere ganar y juega al 100% de sus posibilidades, es muy difícil vencerle. El Hestia Menorca se vistió de gala para imponerse a un Grupo Caesa Cartagena venido a menos (97-61). Un conjunto que fuera de casa entra en todas las apuestas para perder, un cuadro lleno de jugadores que se difuminan cuando juegan lejos del Palacio de los Deportes. Aunque esta vez el cuadro albinegro fue más mediocre de lo que indican los nombres de su plantilla.

Los baleares se hicieron fuertes en defensa y eso les bastó para derrotar a la escuadra cartagenera con comodidad. El equipo de Javi Zamora impuso su agresividad bajo los aros ante un Cartagena apático que tiró pronto la toalla. El juego interior del conjunto balear, con Vicedo y Wembi, mareó a la defensa visitante. El pívot español se multiplicó en la cancha: reboteó, mandó en la zona, lanzó de media distancia y corrió el contraataque. Demasiado para Idehen, Kelly o Domenech. Vicedo solito se guisó y se comió el primer cuarto. Ganada la batalla en la zona, el técnico local dio entrada a Littleson para contagiar el acierto al perímetro. En el Caesa, por el contrario, se presume mucho trabajo.

Félix Alonso debe compenetrar una mezcla de extranjeros que son una incógnita, experimentados jugadores nacionales y jóvenes de proyección. El encuentro de Menorca le salió torcido. El entrenador leonés sentó rápidamente a Garuba, una decepción. Su aureola se esfumó nada más comenzar el partido, y sumó unos pobres guarismos a su casillero de estadísticas. Visto el panorama, el técnico albinegro confió en la dupla Thomas y Svejcar para mantenerse en liza. Ambos jugadores sostuvieron por momentos el pulso con los locales. Al termino del primer cuarto 18-14. Finalizados los diez minutos iniciales, el Caesa Cartagena se diluyó.

Si a un equipo como el cartagenero, le sacan de la cancha con un parcial de 31-13, la conclusión es clara: no tiene la personalidad suficiente, ni el talento necesario, ni la mentalidad mínima para disputar un partido de Primera FEB. Todo ello sin menospreciar al Hestia Menorca. El estado de gracia de Littleson y la clase de Sola obraron la paliza. El equipo de Alonso perdió la compostura ante las andanadas de su rival, bajó los brazos en defensa, y se estrelló contra la defensa que organizó Javi Zamora.

Se ciernen nubarrones sobre el conjunto de la Avenida del Cantón, pues los próximos encuentros son ante tres equipos (Estudiantes, Ourense y Obradoiro) que, a poco que hagan, pueden sonrojarte.