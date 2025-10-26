Alfonso Soler y Paloma Ferrer triunfan en la Caravaca Experience

Alfonso Soler y Paloma Ferrer se coronaban en La Corredera caravaqueña como los reyes de la edición 2025 de la Caravaca Experience. Más de medio millar de corredores se dieron cita en esta carrera por montaña, que tuvo tres modalidades de participación, además de marchas senderistas y pruebas para las categorías de menores.

Las distintas modalidades de la carrera recorrieron enclaves de gran belleza natural del entorno de Caravaca de la Cruz. La salida estuvo situada en La Corredera, junto al Templete, discurriendo por lugares como el Camino del Huerto, las Fuentes del Marqués, el Barranco del Agua, el Collado del Castillico, la pista forestal del Observatorio, Peña Rubia, el Pico del Buitre o la conocida Cuesta de los Montadores.

Podio lorquino en la Extreme de 24K

Alfonso Soler, de La Carrasca, paraba el crono en 2h.10:13, seguido de su compañero de club Juan de la Cruz Arcas (2h.13:30). Completó el cajón Aarón Romaguera, del Apat Lorca Cumpliendo Sueños (2h.13:58).

En féminas, la victoria fue para Paloma Ferrer, del H. Project, que pasó por la línea de meta en 2h.58:28, seguida de Esther Sánchez, del CA Cuatro Santos (3h.04:32). El tercer puesto fue para María del Mar Ruiz, del CS La Carrasca (3h.09:01).

Los 18K, novedad de este año

Una de las novedades de esta edición fue una prueba intermedia de 18K, donde la victoria masculina fue para Alejandro Martínez, del CA Albacete-Diputación, que invirtió un tiempo de 1h.45:55, mientras que en segundo lugar quedó Eduardo Martínez (1h.56:25). El tercer puesto fue para Francisco García, del Club Deportiva Quípar (2h.05:59).

En féminas, la victoria fue para María Teresa Valero, del Mountain Noroeste, que entró en La Corredera en 3h.02:12. El segundo puesto fue para Teresa Serra, del EMSA (3h.22:32), y completó el podio Isabel María Fernández, del CM El Gavilán (3h.27:41).

Caravaca Experience (zona de meta) / Enrique Soler

Promo de 12 kilómetros

Por último, se disputó la Promo con un recorrido de 12 kilómetros, cuya victoria fue para Adrián Giménez, del Diego Team (55:30). En segundo lugar quedó Ginés Martínez, del CS La Carrasca (55:33), mientras que en tercer lugar acabó Diego Chico, de La Sima Trail Running (55:33).

En féminas de esta modalidad, la victoria fue para Juana María Mulero, del CS La Carrasca (1h.17:33), seguida de Paula del Real, del CD Filippedes Moratalla (1h.18:17), y de Maravillas González, de los Pellejicos Runners (1h.20:08).

Además de su dimensión deportiva y de ocio, la Caravaca Experience tuvo un fuerte componente solidario. Una parte de lo recaudado se destinará a la Fundación Española de Lucha contra la Leucemia (FEL) y a la Asociación de Fibromialgia de Caravaca (AFICA), reforzando el compromiso social que siempre ha caracterizado esta cita.