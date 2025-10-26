Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Segunda RFEF

El Águilas no se quiere dejar sorprender por el colista

Adrián Hernández. | ÁGUILAS FC

Adrián Hernández. | ÁGUILAS FC

La Opinión

La Opinión

No se fían el Águilas ni Adrián Hernández de su visita al Atlético Malagueño (20.00 horas). A pesar de que el filial malagueño es colista con los peores números de la clasificación, Adrián Hernández, ha calificado la cita como «partido trampa», porque está convencido que el equipo malaguista tiene jugadores «con calidad» y que puede «cambiar la dinámica» en cualquier momento. No puede contar el técnico con Kevin Manzano ni Johan Terranova, pero recupera a Antonio Sánchez y Seth Vega.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL

Noticia guardada en tu perfil

Ver noticias guardadas

Tracking Pixel Contents