El Águilas no se quiere dejar sorprender por el colista

No se fían el Águilas ni Adrián Hernández de su visita al Atlético Malagueño (20.00 horas). A pesar de que el filial malagueño es colista con los peores números de la clasificación, Adrián Hernández, ha calificado la cita como «partido trampa», porque está convencido que el equipo malaguista tiene jugadores «con calidad» y que puede «cambiar la dinámica» en cualquier momento. No puede contar el técnico con Kevin Manzano ni Johan Terranova, pero recupera a Antonio Sánchez y Seth Vega.