Él Águilas se afianza entre los mejores

Fue superior prácticamente durante todo el partido el Águilas FC al At. Malagueño, una superioridad que quedó reflejada en el marcador, a pesar de que en los últimos minutos y tras recortar diferencias el filial malaguista, puso en apuros a los costeros, llegando incluso a disponer de las ocasiones que no tuvieron en todo el partido. Pero tras los goles de Aitor en la primera parte y de Keita en la segunda, llegó cuando peor lo estaban pasando los de Hernández, la sentencia de Chris Martínez. Una victoria que afianza a los costeros entre los mejores de la categoría.

La primera aproximación de los costeros a la portería local llegó con un remate de Ebuka que salió por encima del larguero. Los de Adrián Hernández tenían el control del partido, mientras que los locales salían rápido al contragolpe; en uno de ellos, Alberto centraba sin encontrar rematador y encontrando al portero Salcedo. Tras estas dos aproximaciones, llegó la mejor oportunidad de los costeros, una triangulación de Ángel López con Keita en la frontal del área; la culminó el propio lateral Ángel López con un lanzamiento que evitó el gol el portero Andrés Cépedes. Fue el aviso del gol, que llegó a la media hora, con un centro de Pipo desde la banda derecha que remató de cabeza Aitor, quien no lo celebró recordando su pasado en la cantera del Málaga.

Once titular del Águilas / Carlos Guerrero

El segundo acto arrancó con total control de los visitantes, con llegadas por las bandas y creando ocasiones, encontrándose con el portero Andrés Céspedes, quien, sobre el cuarto de hora, volvió a evitar el gol de los de Adrián, en esta ocasión en un lanzamiento de Mario Abenza. Tan solo una ocasión de los locales, en un remate de cabeza de Hernández que atajó Salcedo, quien solucionaba sin problemas la única aproximación a su portería en la segunda parte.

Quien no perdonaba era Keita, quien recogía el balón dentro del área y tras regatear a un defensa, enviaba el esférico a la escuadra, ampliando la ventaja para los costeros. Con la ventaja en el marcador y con el partido controlado, los de Adrián Hernández se mostraban cómodos ante un rival que no inquietaba, ni llegaba al área de Salcedo. Tal era el Águilas superior a los locales, que la presión alta en la salida de balón de los locales provocaba incidir más en las indecisiones del filial malaguista.

A falta de diez minutos, tras el saque de un córner, el local Houssam montó un contragolpe cruzando el campo y llegando solo ante Salcedo, cuando apareció José Más para robarle el esférico. Fue la jugada que cambió el partido; un minuto después y desde cuarenta metros, Recio lanzó a puerta, obligando a Salcedo a estirarse para evitar que el balón entrara por la escuadra. Fue el aviso del gol local, que llegaría en el saque del córner que provocó Salcedo, con un remate de Juani, que sirvió para acortar diferencias en el marcador. Si hasta entonces el balón era de los de Adrián Hernández, hasta el final del partido tocó defender el resultado y la mínima ventaja en el marcador, puesto que los locales continuaban teniendo ocasiones, como la que dispuso Badiola, quien culminó una jugada lanzando ajustado al poste, o la que dispuso Rubén en un remate de cabeza que no acertó a dirigir a la portería. El ímpetu de los locales en los últimos minutos lo aplacó Chris Martínez, culminando con un tercer gol, una prolongación de Aitor en un saque de Salcedo. Un resultado que afianza los de Adrián Hernández en posiciones de play-off.