Un Yeclano hambriento ataca las dudas del Linares

Esta tarde (18:00 horas) vuelve el Yeclano Deportivo a La Constitución. Los pupilos de Iván Martínez se miden al Linares Deportivo con la intención de lograr tres puntos que le puedan colocar, de manera provisional, en puestos de play off de ascenso.

El cuadro azulgrana afronta este duelo en el mejor momento de la campaña, tras los dos últimos triunfos (1-0 al Puente Genil y 0-2 ante el Estepona). En esos partidos se vio a un Yeclano contundente en área rival y, sobre todo, muy sólido en su campo, sin permitir situaciones de peligro en contra. La fortaleza defensiva es la base para que el proyecto funcione y en estas últimas semanas se está consiguiendo.

El reto es mantenerlo ante un Linares que no lo está pasando bien y que desde el seno del cuadro del Altiplano esperan poder aprovechar. Ahora mismo, el conjunto de Yecla está con 10 puntos en mitad de tabla, pero en una liga tan igualada y donde es tan difícil sumar, una nueva victoria le colocaría con los mejores. Partido importante tanto en lo anímico, para confirmar las buenas sensaciones, como en lo estrictamente clasificatorio, porque verse en la zona noble de la tabla supondría un plus de motivación.

El Linares Deportivo llega a este choque en un mar de dudas. La clara y merecida derrota ante el Lorca (1-3) el pasado fin de semana ha dejado al equipo linarense al borde del precipicio en la clasificación. Hay dudas sobre el proyecto, ya que la derrota ante el cuadro lorquino se suma a la sufrida una semana antes en Totana ante La Unión Atlético. En definitiva, se ven las caras dos equipos que están en dinámicas opuestas.

Se espera por parte del Yeclano Deportivo un once muy parecido al que venció en Estepona la pasada jornada con la única duda de si se mantendrá Loren Bianco como ‘9’ tras su primera titularidad el pasado fin de semana.