Victoria y liderato para ElPozo Murcia

ElPozo Murcia arrolló a Osasuna Magna (3-0) en un partido donde hizo deberes en el Palacio de los Deportes de Murcia y se llevó tres puntos que le sitúan en la primera plaza de la clasificación. Los murcianos hicieron un gran partido, dejando sin opciones al cuadro navarro. Álex García, Ricardinho y Gadeia fueron los goleadores de la tarde. El nuevo proyecto sigue por el buen camino y los aficionados murcianos lo notan y se están volviendo a ilusionar con el equipo, soñando con vivir partidos mágicos a lo largo de la temporada.

Después de una semana de parón, debido a los compromisos con las selecciones, regresaba el fútbol sala, y ElPozo Murcia volvía a su casa. Los de Josan González recibían a Xota en un Palacio de los Deportes que está volviendo a ilusionarse con su equipo. Y no es para menos, ya que además de lograr la victoria, se sityúa líder después de la victoria del Jimbee Cartagena sobre el Barcelona. Por lo que el triunfo en casa frente a los navarros era el objetivo principal.

Cuando el balón comenzó a rodar sobre el parqué, se notaron las intenciones de los murcianos. En menos de un minuto, ElPozo ya había conseguido llegar a la portería rival en varias ocasiones. También tuvo que sufrir, ya que Osasuna también tuvo su oportunidad, pero Henrique apareció para evitar el tanto de los navarros.

La alegría no tardó en llegar para todos los aficionados que se dieron cita en el Palacio de los Deportes. Marcel buscó fortuna con un disparo desde lejos, pero el meta rival no consiguió blocarlo. El balón quedó rechazado y Álex García apareció para cazarlo y poner el primer tanto para los murcianos en el electrónico.

Tras la euforia del primer gol, las ocasiones no pararon de llegar. ElPozo dominaba sobre el parqué. Álex García, que quiso su segundo tanto, estrelló el balón en la madera. Posteriormente fue Ligeiro quien se probó, pero el palo escupió su ocasión. Henrique, aunque no tuvo mucho protagonismo, consiguió aparecer en las pocas que tuvo el rival y evitar así la réplica de los navarros. Los locales se pusieron con cinco faltas a nada del final del primer tiempo, pero consiguió llegar al descanso sin conceder un doble penalti.

Más pólvora tras el descanso

Tras el tiempo de intermedio, ElPozo sabía que necesitaba ser más efectivo de cara a portería para evitar cualquier tipo de contratiempo. Osasuna tenía que dar un paso al frente si quería volver a meterse en el partido. El descanso le vino bien para mejorar el acierto de cara a portería a los murcianos. Marcel corrió la banda y filtró un pase para su compatriota Gadeia. El brasileño no perdonó desde dentro del área y consiguió anotar el gol de la tranquilidad. Con la ventaja de dos tantos en el luminoso, ElPozo respiraba aliviado.

No le bastó con el segundo gol, sino que también quiso ir a por el tercero. Ricardinho fue el autor de uno de los goles de la jornada. El brasileño no se lo pensó dos veces y desde lejos armó el disparo y mandó el esférico al fondo de las mallas. El partido se le ponía muy encaminado para llevarse el triunfo, aunque no debía confiarse porque aún quedaba tiempo por delante.

ElPozo logró mantener el marcador hasta el minuto 40 para hacerse con su quinto triunfo consecutivo. El cuadro murciano vive un gran estado de forma y el resultado de todo el trabajo se ve reflejado en esa primera posición en la sexta jornada. Los murcianos hicieron su trabajo y se beneficiaron del resultado positivo de Jimbee Cartagena frente al Barcelona.