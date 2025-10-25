El UCAM recibe a un Estepona dolido en la parte baja

El UCAM Murcia está en un momento de forma muy dulce, después de conseguir dos triunfos consecutivos. Ahora vuelve a La Condomina para terminar de cuajar este gran momento. Los de Germán Crespo reciben al Estepona en un encuentro que se podrá seguir a través de Web Directo, a partir de las 17.30 horas.

El conjunto de Germán Crespo logró sacar una victoria crucial en su visita a Almería de la pasada jornada. Un triunfo cargado de polémica por el arbitraje sobre el filial almeriense. El cuadro universitario no se vio influenciado por el ambiente y logró sacar tres puntos que le hacen estar ahora en la zona de play off, principal objetivo del conjunto universitario.

Al UCAM Murcia le espera una semana complicada con tres partidos. Inicia hoy la serie ante el Estepona, un rival que llega en zona de descenso y después de perder contra el Yeclano Deportivo. El martes vuelve a pelear en el campo, pero esta vez ante un rival de talla mayor. Los universitarios debutan en Copa del Rey frente al Cádiz de la Segunda División. «Tenemos que ir partido a partido y, sobre todo, enfocarnos en el siguiente encuentro que es el más importante. Tenemos poco tiempo para prepararlo, pero a día de hoy solo pensamos en Estepona y ya el domingo nos centraremos en la Copa del Rey», dijo Germán Crespo. Tras el compromiso copero, volverá a la liga para recibir a un Yeclano en plena forma.

Para el encuentro de esta tarde, el UCAM Murcia podría formar con Ackermann bajo palos; línea defensiva para José Ruiz y Sevila en los laterales con Fer Román y Javi Ramírez en el centro de la zaga; en el doble pivote podrían aparecer Urcelay y Juanma Bravo, con Soto en una posición más adelantada; en las bandas, Ale Marín y Alvarito podrían ser de la partida; y Julito podría ocupar la punta del ataque universitario.