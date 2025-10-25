El UCAM Murcia suma su tercera victoria consecutiva

El UCAM Murcia se llevó la victoria ante el Estepona (2-0), sumando así la tercera consecutiva que le permite estar muy vivo en la lucha por alcanzar la primera posición. Los de Germán Crespo llegaron al BeSoccer La Condomina con los ánimos por las nubes, en una racha positiva, y eso se notó en el césped. Alberto Soto y Mizzian fueron los goleadores de la tarde, que hicieron que los suyos se llevasen los tres puntos. Ahora la mirada la tienen puesta en el próximo martes ante el Cádiz en la Copa del Rey.

El UCAM Murcia no quería tirar por los suelos todo el buen trabajo de estas últimas semanas. Alberto Soto sabía de la importancia de los tres puntos y en el primer tiempo, con una gran definición, puso el 1-0 para los suyos. Ya en el segundo tiempo, el ariete Mizzian se sumó a la fiesta del gol y puso el segundo tanto. Presión magnífica de los universitarios; Dani Aquino se puso el disfraz de mago y asistió para que el punta no perdonase desde dentro del área. Se le ponía muy a favor el partido para el UCAM Murcia. Ackermann también fue una pieza clave para el triunfo, siendo un cerrojo que no lograron abrir de ninguna manera, y volvió a dejar su portería a cero.

El conjunto universitario logró mantener el resultado, y tras los 6 minutos de añadido, se alzó con la victoria. El UCAM Murcia sumó su tercera victoria consecutiva y sigue acechando la primera posición. Ahora, en este momento tan dulce de los universitarios, le llega un gran reto, la Copa del Rey. Los azul y dorados debutan en la competición copera el próximo martes midiéndose al Cádiz en el BeSoccer La Condomina.