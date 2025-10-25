Tercer triunfo consecutivo para un Yeclano al alza

El Yeclano Deportivo logró su tercera victoria consecutiva al imponerse por la mínima a un Linares que jugó con diez durante más de una hora (1-0). Los azulgranas se adelantaron por mediación de Totti pero no lograron cerrar el partido, convirtiendo en héroe al portero Borja Martí, que salvó el triunfo parando un penalti en los minutos finales.

El Yeclano volvía a su feudo tras un mes de resiembra en La Constitución, y se pudo comprobar el importante crecimiento como equipo que se ha producido en las últimas semanas. Con un dominio alegre pese a la intensidad interesante del Linares, el conjunto azulgrana daba el primer aviso en un disparo desde la frontal del área de Xabi que se marchó por encima del larguero.

Lo que venía siendo un encuentro interesante sufrió dos situaciones que agriaron el tramo final de la primera parte. Primero la expulsión por doble amarilla del jienense Nanny, lo que provocó una fase de parones continuos. Pero el peor golpe vino en forma de lesión de gravedad, en una acción a priori aislada donde Puri, que estuvo en el dique seco la temporada anterior por una rotura en la rodilla, volvió a sufrir una lesión que apunta a muy grave.

Tras el paso por vestuarios, el Yeclano salió decidido a ganar, y en una eléctrica jugada Xabi rozó el gol que evitó Diego Barrios rechazando a córner. El arreón encontraría premio poco después, cuando Totti -que sustituyó a Puri- remachó dentro del área un pase atrás de Borao desatando la euforia en La Constitución.

Con el marcador de cara, el equipo se mostró cómodo y mereció conseguir una meta que todavía se le resiste: cerrar el partido. Y el Linares, que trabajó muy bien pese a la inferioridad, sabía que iba a tener su ocasión. Ésta llegó a cinco para el final desde los once metros, donde el disparo de Alberto Fuentes fue rechazado por un Borja Martí inconmensurable. No sólo salvó dos puntos, sino que reafirmó su rol clave en su tercer partido consecutivo como titular y contribuyendo de forma esencial para las tres victorias.

Ficha técnica

YECLANO: Borja; Melli, Fadel, Josema, Nani; Borao, Puri (Totti, 36), Carrasco, Jorge Dominguez; Xabi (Cordero, 72), Bianco (Asier, 72).

LINARES: Diego Barrios; Aguado, Rafa, Becken, Sierra (Víctor, 66); Harper (Velázquez, 85), Joao, Aranda, Manny; Isra (Fuentes, 66), Hugo Díaz.

GOLES: 1-0. Min. 53: Totti.

ÁRBITRO: Rodríguez Tavío. Mostró amarilla a los locales Jorge y Totti y a los visitantes Aguado, Harper, Manny y Hugo Díaz. Expulsó con segunda amarilla y roja a Manny (Min. 27).

CAMPO: La Constitución.