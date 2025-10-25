Sito Alonso: "Sin un nivel alto de intensidad, no podemos competir contra nadie"

El UCAM Murcia CB tiene mañana en el Palacio de los Deportes (12:30 horas, DAZN) la primera prueba de alto nivel de la temporada en casa. Recibe a un Baskonia que, aunque llega con las bajas por lesión de Trent Forrest y Markus Howard, a las que se ha sumado la marcha repentina del pívot Luka Samanic, es el primer conjunto de Euroliga de los dos a los que se enfrentará consecutivamente -el domingo 2 de noviembre visita al Barça-. Y llega el duelo después de sufrir dos derrotas a domicilio, una en ACB contra el Tenerife y otra en FIBA Europe Cup contra el Bosna.

Para Sito Alonso, después de ganar los tres primeros encuentros entre liga y competición europea y de perder los dos siguientes, el mensaje que ha transmitido a sus jugadores es clara y concisa: «Si no tenemos un nivel altísimo de intensidad, no podemos competir contra nadie». Y sobre ese mensaje incidió en la rueda de prensa previa al choque de la cuarta jornada: «El nivel de UCAM Murcia no depende del rival que venga, depende de las cosas que tú eres capaz de hacer y, sobre todo de la identidad que tú quieras mostrarte a ti mismo y a tus aficionados, que es lo que ha hecho el equipo el 90% de los pocos partidos que llevamos hasta ahora», expresó el preparador, quien considera que las lecciones recibidas en esos dos duelos son opuestas: «No es lo mismo el aprendizaje ante el Bosna que el de Tenerife. En el partido de FIBA Europe Cup también recibimos un aprendizaje a nivel de competición, porque está claro que hay un desconocimiento grande de los equipos que hay por todo el mundo. Nos arrasó a nivel de intensidad, de cosas que para nosotros no son negociables, y yo creo que los jugadores lo han entendido, por supuesto. Pero lo que pasó en Tenerife es otra cosa, que ellos estuvieron a un gran nivel».

Rodions Kurucs con el Baskonia esta temporada en la Euroleague. / EUROLEAGUE

El técnico también pidió paciencia para lograr que una plantilla con ocho jugadores nuevos llegue a asimilar todas las lecciones recibidas: «Yo creo que eso tiene su tiempo. No lo pueden entender en un mes y medio que llevamos juntos. Necesitan su tiempo y yo creo que lo que ocurrió el otro día lo han entendido con las reuniones que hemos mantenido después del partido», añadió.

El tiro exterior, además, se está convirtiendo en un lastre del UCAM Murcia en fases de algunos duelos, como en los dos primeros cuartos de Tenerife, donde hizo un 0 de 10. Pero su rival de mañana también está ofreciendo bajos porcentajes: «El tiro de tres marca el destino de cualquier equipo ahora en la competición. Ha tomado una importancia brutal y hay un montón de estadísticas que indican que es fundamental. Viendo todos los partidos del Baskonia, ellos son buenos tiradores y las posesiones que tienen son un montón, por lo que el día que les entren, van a alcanzar seguro otros resultados. Los triples marcan el destino de muchos equipos, pero no podemos depender de ello, hay otras cosas que sin ese acierto pueden hacer competitivo a un equipo, y eso es lo que yo quiero buscar, no depender del acierto».

Dylan Ennis, ningún lanzamiento en Tenerife

Una de las sorpresas negativas que dejó el partido en Tenerife fue que Dylan Ennis no lanzó ni una sola vez a canasta. Y esa circunstancia tiene una explicación para Alonso: «Es verdad que no tirar ni un tiro es muy significativo. Es algo que sorprende en un jugador como él», para puntualizar después que «estuvo muchos minutos en pista con DeJulius, que estaba enrachado, y quizás no le pasó la pelota como otras veces. Pero es que cuando Dylan está enrachado, también se las damos a él todas».

Además, restó importancia a las bajas y movimientos que ha experimentado en su plantilla el conjunto de Vitoria porque «han fichado a un nuevo jugador, Kobi Simmon -ha firmado un contrato temporal por dos meses-, que jugó para mí muy buen partido en Euroliga contra el Estrella Roja. Tienen jugadores de sobra para no tener problemas, pero no puedo preocuparme yo por las bajas que tienen ellos. Seguro que el equipo que viene aquí va a ser competitivo; han recuperado a Rodions Kurucs, y tiene jugadores que son un portento físico como Diallo». n