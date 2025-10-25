El Lorca Deportiva, ante el riesgo de una sanción

El aplazamiento del Lorca Deportiva-Puente Genil, comunicado por la Federación Española dos días antes del fin de semana, está trayendo cola y también puede traer consecuencias. El director general del club, David Navarro ‘Peki’, convocó una rueda de prensa donde dijo que «hemos sido el hazmerreír de España durante esta semana. Es la primera vez que siento que nos están faltando al respeto. Alguien debe dar un paso adelante en estas situaciones, no solo apoyarse en los informes del ingeniero responsable del mantenimiento de los campos de fútbol. No es normal que apenas podamos pisar el césped del Artés Carrasco y el José Miñarro en toda la temporada. Las instalaciones están para utilizarlas. No es normal que no podamos jugar este fin de semana y tres días después sí lo podamos hacerlo en la Copa del Rey. Somos un equipo profesional donde la propiedad está sacando constantemente la billetera y parece que no nos toman en serio. El primer equipo parece visitante cuando juega en casa», explicó

El ingeniero de la empresa Vectoris, responsable del mantenimiento de los campos, apenas deja que se pisen los terrenos de césped natural. La resiembra empezó mas tarde de lo previsto y ahora las consecuencias las puede pagar el Lorca Deportiva en forma de sanción económica. Se le ha abierto un expediente que se ha trasladado al Juez competente para que valore un posible incumplimiento de los requisitos de inscripción o participación. El ente federativo fijará la fecha para la disputa del Lorca Deportiva-Puente Genil.