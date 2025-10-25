El Jimbee recupera efectivos para recibir al Barça

El Palacio de los Deportes de Cartagena vivirá hoy (13:00, Teledeporte) una de esas citas señaladas en rojo en el calendario liguero: Jimbee Cartagena-Barça. Un duelo que, en apenas unos años, se ha convertido en el nuevo ‘clásico moderno’ del fútbol sala. No solo por la rivalidad creciente entre dos proyectos ganadores, sino también porque ambos son, junto a Palma Futsal, los principales candidatos a pelear por todos los títulos esta temporada.

El encuentro, además, tiene un atractivo añadido: el liderato está en juego. El conjunto azulgrana llega a la cita como primero de la clasificación con 16 puntos, mientras que el Jimbee, con 14, ocupa la tercera plaza. Entre ambos se encuentra ElPozo Murcia, con 15, que podría salir reforzado de esta jornada dependiendo del resultado.

El de hoy no es un partido más. Es, de hecho, la reedición de la última final. Cuando ambos equipos salten a la pista, se recordará la imagen de Pablo Ramírez, quien anunció su renovación con el conjunto cartagenero durante la presentación del balón oficial de la Federación Murciana el pasado miércoles, celebrando ese histórico gol.

Duda, que vive uno de los mejores momentos desde su llegada al banquillo cartagenero, con una renovación incluida, ha recuperado efectivos clave en una semana marcada por las buenas noticias en la enfermería. Jesús Izquierdo, Motta y Fran Cortés ya están, pero la mala noticia la da Pablo Ramírez que, salvo sorpresa de última hora, no se ha podido recuperar.

El club, consciente de la magnitud del choque, ha declarado el partido como ‘Día del Club’. Eso significa que incluso los abonados tendrán que pasar por taquilla.

Javi Rodríguez, en su presentación como entrenador del Barça / Barça Futsal

Enfrente estará el Barça, que este curso lo entrena un ex de ElPozo, Javi Rodríguez. Con la leyenda culé en el banquillo, el conjunto catalán es el único que no ha perdido en liga este curso. Cinco victorias y un empate hasta el momento son los datos hasta el momento y que le permiten comandar la clasificación.

El cuadro cartagenero tendrá a partir del jueves la Champions League, en la que jugará tres partidos en cuatro días, pero el objetivo de Duda y su cuerpo técnico es no pensar en lo que se viene y centrarse únicamente en el choque de hoy.