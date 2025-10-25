Javi Rey, obsesionado con ganar ya fuera de casa

A pesar de que el Fútbol Club Cartagena es colíder de Primera RFEF y que toda la categoría elogia al equipo de Javi Rey, hay una obsesión en la cabeza del entrenador y de toda la parroquia albinegra que no permite tener la ‘fiesta’ completa. Ese aspecto son los partidos fuera de casa. Lo que en el Cartagonova es fluido, divertido y emocionante, en campo ajeno se convierte en desconfianza, incomodidad y mal juego. El técnico gallego busca el «gran salto clasificatorio» que puede dar su equipo si comienza a ganar como visitante y quiere empezar este domingo en Marbella.

No será una tarea sencilla deshacerse de esos fantasmas que se le aparecen al Cartagena cuando se aleja del Cartagonova. Menos aún, en el primer partido de una serie de tres encuentros. Viaja el equipo a Marbella para jugar mañana domingo a las 12.00 horas del mediodía y tendrá que volver a viajar a Córdoba para medirse al Puente Genil en Copa del Rey el miércoles 29 a las 20.30 horas. Terapia de choque. Dos salidas seguidas para el equipo que tiene miedo a jugar fuera. Por último, se medirá al Villarreal B en casa el próximo sábado 1 de noviembre (18.00 horas).

Es consciente Javi Rey de la gran carga de partidos de esta semana, pero sólo habla de uno. «Hay que centrarse en el más cercano y en este caso es el del Marbella», comentó en la rueda de prensa previa al duelo de la novena jornada. Enseguida su obsesión le rondó la cabeza. «Vamos a un campo complicado ante un buen rival y estamos deseando jugar el partido para quitarnos la espina de los partidos fuera de casa. Estamos compitiendo bien, pero tenemos que dar un paso más para acercarnos al Cartagena que vemos en el Cartagonova», comentó sin tabúes.

No hay filtros en el discurso de Rey. Y tampoco en el vestuario, donde se ha tratado este tema que comienza a ser peligroso tras cuatro partidos sin victoria. «Lo hemos hablado con los chicos y hemos llegado a un consenso. Creo que se va a ver a un buen Cartagena, más reconocible y muy parecido al que vemos en casa», manifestó de cara al choque en el Marbella Football Center. «Queremos ser un equipo con juego vistoso, proponer, tener el balón y hacer posesiones largas», dijo.

El entrenador reiteró que, aunque el equipo está «compitiendo bien con empates», debe dar «un paso al frente» para puntuar de tres. Así podrá dar «un salto importante a nivel clasificatorio».

La clave parece estar en el ataque, donde el equipo «no se expone ni arriesga» cuando juega en campo ajeno. «Generamos pocas ocasiones de gol. Si generas poco, necesitas un acierto muy alto para marcar. En casa tenemos una frecuencia muy alta, pero fuera no llegamos tanto», admitió.

Chuca, en la época del Mied Legnica. | L.O. / L.O.

Preparados a nivel físico

Para el reto que tiene por delante el FC Cartagena, Javi Rey dispondrá de 19 jugadores de campo y los tres porteros. «Sólo tenemos la baja de Marco Carrascal, que va a ser toda la temporada, y la de Pablo de Blasis», expuso. Desveló Rey que el argentino «se está recuperando bien y no tiene ninguna molestia». El resto de la plantilla está disponible, con Chuca y Vélez «al cien por cien».

Sobre su rival del domingo, el orensano aseguró que es un equipo con muy buenos futbolistas. «Se verá un muy buen partido y habrá un ambiente muy bonito porque el entrenador rival ha hecho un llamamiento a la afición», recordó. Su idea es «adaptarnos rápido al terreno de juego y al horario del partido» para puntuar de tres en la quinta salida del equipo.

Si lo consigue, podría volver a ser líder provisional a la espera de lo que consiga el Europa en el campo del Atlético Madrileño, aunque es una situación que no preocupa al técnico. «Para mí, es anecdótico. En el cuerpo técnico hay quien prefiere ser líder, pero a mí me es indiferente. Es un tema de puntuación. Hay un objetivo de puntuación que tenemos que hacer antes de la primera vuelta y que nos permitirá estar en playoff o ser campeones», aseguró. «Estoy más contento por nuestra manera de competir que por la puntuación», añadió Rey.

Por último, el entrenador del FC Cartagena afirmó que tanto él como el resto del equipo están ajenos a los movimientos institucionales entre Alejandro Arribas, comprador de la entidad, y Paco Belmonte, todavía presidente. «Estamos totalmente ajenos. Son cosas que no me competen ni soy mucho de redes sociales. Soy un trabajador del club, me dedico únicamente a la parcela deportiva y los futbolistas igual», dijo. «Sí que es cierto que necesitamos estabilidad. Desde dentro la tenemos y es importante. Si todos los estamentos del club están unidos, será todo más fácil», concluyó Javi Rey.