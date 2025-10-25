Fermín Aldeguer logra el primer título de su carrera en MotoGP

Un nuevo duelo entre murcianos se dio en la carrera al sprint de MotoGP del Gran Premio de Malasia. Y en esta ocasión volvió a salir triunfador Fermín Aldeguer, quien a tres vueltas del final, después de rodar en la séptima posición, arrebató a Pedro Acosta la tercera plaza del podio, el cuarto de la temporada en la jornada del sábado. Y el del Team Gresini se asegura el título honorífico de novato del año en la categoría reina del Campeonato del Mundo. Pero tras concluir la carrera, los comisarios anunciaron que abrían investigación a Aldeguer por presuntas irregularidades en la presión de sus neumáticos, que de confirmarse provocaría que se quedara sin podio. En cualquier caso, el rookie de la temporada ya lo tiene en el bolsillo y por ello su equipo le vistió con la camiseta rosa que identifica al campeón. El triunfo fue para Pecco Bagnaia, mientras que Álex Márquez, gracias a su segunda plaza, se aseguró el subcampeonato. Por tanto, en 2025, dos hermanos han ocupado las dos primeras posiciones de la clasificación general.

Después de una primera jornada de entrenamientos donde Acosta fue el más rápido, Aldeguer logró el pase a la Q2 marcando el mejor tiempo en la Q1 por delante de un Bagnaia que después logró la ‘pole’. El mazarronero acabó quinto con Aldeguer sexto.

En carrera, Bagnaia metió la directa desde el inicio con Álex Márquez y Acosta a su rueda, mientras que Aldeguer se peleaba en la sexta plaza con Fabio Morbidelli. En ese momento parecía que el de La Ñora, que ha demostrado en muchos grandes premios que es un especialista en finales, estaba muy lejos. Peor la situación fue variando conforme avanzaban las vueltas, aunque manteniéndose los tres primeros destacados. Pero en la quinta vuelta se dio una situación clave. Joan Mir, hasta ese momento perseguidor de Acosta, se fue al suelo en la misma curva donde Aldeguer logró superar a Morbidelli. En ese momento, ‘El Tiburón’ de Mazarrón tenía una renta de casi dos segundos sobre el otro murciano, que empezó a rodar casi un segundo más rápido por vuelta debido a los problemas de tracción que estaba sufriendo el de KTM. Y en curva 9 de la octava vuelta, Aldeguer superó a Acosta, quedándose incluso al final muy cerca de su compañero en el Team Gresini Álex Márquez.

En el prepodio, Aldeguer comentó que “ha sido un gran día. Convertirme en rookie del año era un objetivo esta temporada. Lo tuve cerca en Australia, pero al final lo he conseguido en Malasia”, dijo, para después añadir sobre los neumáticos que “ha sido una carrera de locos a nivel de presión del neumático delantero. Pensaba que estaba bien, pero había un problema en la electrónica. En cualquier caso, y pase lo que pase, estoy muy contento por ser el mejor debutante del año”.