Etxeberria se enroca en su estilo y le echa la culpa a la falta de acierto

Pese a tener al Real Murcia colista y haber firmado su peor arranque de liga en muchos años, Joseba Etxeberria sigue confiando en su estilo de juego. No así en sus delanteros, a los que parece señalar cada vez que habla frente a un micrófono. En una situación límite viaja el cuadro grana a Elda para tratar de recuperar el rumbo.

«Después del último golpe toca resetearse, porque era lo que faltaba, quedarte con uno más en el minuto 10 y perder el partido», admitió Etxeberria, que reconoció que la semana «ha sido muy exigente». El preparador asume la gravedad del momento y confía en que el trabajo dé frutos: «El porcentaje de precisión es imposible que se mantenga tan bajo, porque se necesitan muchas ocasiones para hacer gol y con poco los rivales hacen daño». Aun así, defendió que con balón son «bastante más protagonistas de lo que dice la clasificación».

Pese a todo, el discurso empieza a sonar repetitivo entre una afición que ya ha mostrado su malestar. «Salvo el Atlético de Madrid, ningún equipo ha tirado a puerta más que nosotros», recordó el entrenador, aunque añadió que «no vale solo con eso». Etxeberria insiste en que la solución pasa por mantener la idea y afinar la puntería, volviendo a culpar a sus delanteros. «Hay que seguir insistiendo en el juego para generar ese número de oportunidades, pero ahora estar acertados, porque es eso lo que nos está condenando».

El técnico volvió a mostrarse firme en cuanto al sistema de juego. «Los sistemas no definen un estilo. La forma de jugar va a ser la misma con línea de 4 o de 3. La idea siempre ha sido buscar la portería rival, mandar en los partidos y por ahí hay que seguir», aseguró. Una manera de dejar claro que el problema no está en el dibujo, sino en la ejecución y la falta de acierto.

Regresos y retrasos

La lista de bajas sigue siendo un quebradero de cabeza para el preparador. «Están lesionados Zeka y Antxon», confirmó. Además, Saveljich continúa fuera y David Vicente «anda con problemas de pubis», motivo por el que fue sustituido en el descanso ante el Ibiza. En el lado positivo, Álex Schalk «está completando sesiones y lo más probable es que venga convocado», mientras que Antonio David ya está disponible.

Alex Schalk, presentado como nuevo jugador del Real Murcia / Prensa Real Murcia CF

«Objetivo común»

Tampoco reconoció esta semana conversaciones con Felipe Moreno. En cuanto al malestar de la afición, admitió que «esto es un objetivo común que tenemos todos, que el Murcia vaya bien y funcione, y hasta el momento no está siendo así».

Sobre el rival, el CD Eldense, el técnico admitió que el cambio de entrenador complica el análisis. «Estamos analizando más a los jugadores individualmente porque hay un cambio de entrenador. Son equipos de mucha intensidad, de apretar arriba, de juego directo, que manejan bien las segundas jugadas y son ordenados», detalló. Pero insistió en que la mirada debe seguir puesta dentro del vestuario: «El foco está en nosotros, que tenemos que dar nuestra mejor versión y que el grupo está responsabilizado porque es una situación delicada y tenemos que dar un plus».

El mercado, opción remota

Preguntado por un posible refuerzo en defensa, Joseba Etxeberria fue tajante: «Es lo que menos me preocupa ahora mismo, diciembre está lejos todavía y ya llegará». Aunque reconoció que «Antxon y Saveljich son dos jugadores importantes a nivel de jerarquía y dominio del juego aéreo», pidió centrarse «en los que están disponibles, porque ahora mismo solo pensamos en Elda».

Por último, recordó que el Murcia ya venció al Eldense en pretemporada, aunque no cree que sirva de referencia. «No debe parecerse mucho porque el entrenador es diferente y habrá que analizar a cada jugador», concluyó.