ElPozo Murcia recibe a Osasuna con el liderato en el punto de mira

Después de un nuevo parón de selecciones, ElPozo Murcia regresa a la competición doméstica. Los de Josan González acabaron la última jornada con la flecha hacia arriba, consiguiendo una victoria crucial ante Manzanares. Hoy tiene un reto bastante difícil, recibiendo en casa a Xota Osasuna Magna. El encuentro se podrá seguir a través de LaLiga Plus a partir de las 18:00 horas.

La misión principal de ElPozo Murcia es sumar los puntos para mantenerse en la parte alta de la tabla. Pero también estará muy pendiente de lo que ocurra en el encuentro que se disputa en Cartagena. El Jimbee (3º) se mide al Barcelona (1º), y en función del resultado, ya sea empate o triunfo de los cartageneros, el cuadro murciano podría acabar la jornada en primera posición.

Para Josan González, todas las semanas en las que la plantilla vuelve de sus compromisos nacionales son atípicas debido a la carga de partidos, con una dinámica totalmente distinta a la suya. Además, esta vez se ha añadido un agravante, que es la lesión de Adrián Rivera. «Se hizo un esguince en el encuentro contra Marruecos y no estará con nosotros frente a Osasuna Magna», comunicó el técnico cordobés.

Adrián Rivera, en su presentación con Fran Serrejón. | / ELPOZO MURCIA

A priori, y viendo cómo llega ElPozo a este encuentro, todo el mundo lo pone como favorito para vencer a Osasuna. La realidad es que el cuadro navarro puede sorprender a todos y mandar a los murcianos a la cueva. «Es un partido muy difícil, como todos en esta liga, y muy fundamental para nosotros, para mantenernos en la parte alta de la tabla», mencionó.

El rival de ElPozo Murcia llega en un buen estado de forma, estando sexto en la clasificación con un total de 11 puntos. Los navarros vienen de empatar en su última cita frente a Valdepeñas, pero en la jornada anterior se lograron imponer a Palma Futsal, uno de los favoritos para llevarse el campeonato liguero.

ElPozo debe tener cuidado si no quiere llevarse una sorpresa en su casa. El sueño de estar arriba y poder llegar a dormir líder empieza con mantener los pies en la tierra y no menospreciar al rival en ningún momento. Josan sabe que deben hacer un partido serio, competido y en el que busquen en todo momento llevarse los tres puntos.