UCAM Murcia: Kurucs y Raieste, dos caminos que se cruzan en el Palacio

Rodions Kurucs y Sander Raieste son los protagonistas de dos historias que se entrelazaron el pasado verano. Para ambos será especial el partido de este domingo en el Palacio de los Deportes (12.30 horas, DAZN), donde el UCAM Murcia CB recibirá al Baskonia en la Liga Endesa. Será la primera vez que el jugador letón regrese a la capital del Segura tras su traspaso a principios de julio al conjunto vitoriano, mientras que el estonio se enfrentará por primera vez al equipo en el que se formó y estuvo nueve temporadas.

Para los dos será un encuentro emotivo, pero el regreso de Kurucs a Murcia supondrá algo más. Y es que el alero fue una pieza importante en los éxitos más recientes del club murciano, con el bronce en la Final Four de Belgrado de la Basketball Champions League y alcanzando las finales de la ACB ante el Real Madrid. En la capital del Segura el alero letón consiguió relanzar su trayectoria tras su paso por el Barça siendo muy joven, la NBA, Serbia o Francia. Bajo las órdenes de Sito Alonso volvió a ganar confianza, a sentirse cómodo e importante en una cancha y ayudar a dar un salto de nivel al juego de un UCAM Murcia que en la temporada 2023-2024 no se cansó de batir récords. Además, su esfuerzo y carácter conectó de una manera innata con los aficionados del club murciano, por lo que se convirtió en uno de los jugadores más queridos por los aficionados en los dos últimos años.

Dylan Ennis y Rodions Kurucs, jugadores del UCAM Murcia, durante uno de los momentos complicados del encuentro disputado ayer en Praga. / | FIBA/BASKETBALL CHAMPIONS LEAGUE

El UCAM logró conservar un alto porcentaje de ese róster el pasado curso, en un año en el que los de Sito Alonso tuvieron que competir con el deseo y la sombra de los buenos resultados de su mejor año histórico, y Kurucs era de los que contaba con contrato para continuar una temporada más. De hecho, se llegó a hablar de una posible renovación el pasado mayo para vincular su nombre por algún tiempo más a la capital murciana. No obstante, cuando parecía que iba a liderar este cambio de ciclo en la entidad universitaria en la presente 2025-2026, junto a jugadores como Ennis, Radebaugh o Sant-Roos, el Baskonia se cruzó en su camino para negociar un traspaso días después de que se hubiera agotado el plazo para ejecutar su cláusula de salida a un club de Euroliga.

Sant-Roos, Kurucs y Ennis en la despedida de Radovic. / UCAM Murcia CB

Y es que esa era una de las pocas razones que podían provocar un cambio de aires de Rodions Kurucs el pasado verano, el poder volver a disputar la máxima competición continental. Algo que hasta ahora tan solo ha podido realizar durante algunos minutos, puesto que en agosto tuvo que pasar por el quirófano para ser operado de una fascitis plantar que le impidió disputar el Eurobasket con la selección de Letonia. Una lesión que también ha marcado sus comienzos en Baskonia, al disputar tan solo unos minutos tanto en la ACB como en la Euroliga. De hecho, en su único partido en la Liga Endesa hasta ahora, en el triunfo ante el Real Madrid, se retiró con molestias de nuevo en el pie, aunque todo parece que ha quedado en un susto y estará en Murcia tras viajar con su equipo a Belgrado para disputar ayer una nueva jornada de la Euroliga.

Sander Raieste, jugador del UCAM Murcia CB, durante su presentación. / UCAM Murcia CB

La repentina marcha de Kurucs hizo que el UCAM Murcia tuviera que moverse rápido en el mercado. Ya no solo porque perdía a un jugador importante como Kurucs, sino que debía hacer encajar las piezas también en la conformación de su róster para alcanzar las fichas de cupo de formación. Por eso se lanzó a por un Sander Raieste que, tras ser parte del Baskonia durante nueve temporadas, se encontraba libre al ponerle punto y final a su historia en Vitoria. El alero estonio disputó 200 partidos con el Baskonia y recalaba en Murcia en busca de un cambio de rol. Volver a sentirse protagonista tras un papel secundario y de rotación en el Buesa Arena.

Sander Raieste, uno de los más destacados del encuentro entre el UCAM Murcia y el Andorra. / ISRAEL SANCHEZ

Y su carta de presentación no pudo ser de mejor forma. Porque en su primer partido en el Palacio hasta ahora en la ACB, Raieste se marchó ovacionado por su nueva grada tras firmar 17 puntos, 7 rebotes y dos asistencias en la victoria ante el Morabanc Andorra. El trabajo, esfuerzo y talento del estonio ha conquistado como un flechazo a los aficionados del UCAM, al demostrar que está preparado para buscar ese impulso de la mano de los universitarios.