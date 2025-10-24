Pedro Acosta, el más rápido el primer día en Indonesia tras sufrir dos caídas

El primer día de entrenamientos en el Gran Premio de Indonesia, en el circuito de Sepang, tuvo como líderes a los dos pilotos murcianos de MotoGP. El problema fue que Fermín Aldeguer, después de marcar el mejor registro en la primera tanda, que se disputó bajo la lluvia, cayó en la segunda hasta la decimotercera plaza y, por tanto, tendrá que pasar por la Q1 l sábado, en la que tendrá como rivales a Pecco Bagnaia, Marco Bezzecchi, Raúl Fernández y las KTM de Brad Binder y Ennea Bastianini. Quien evitó tener que pasar por ese trance y lo hizo a lo grande fue Pedro Acosta, quien marcó el mejor tiempo con 1:47.599, por delante del veterano francés Johan Zarco, Jack Miller, Joan Mir y Fabio Quartararo.

Acosta lideró los entrenamientos por solo 19 milésimas de segundo sobre Zarco, mientras que a dos décimas se quedaron Miller y Mir. Pero aún hay mucho por decidir, puesto que en la Q2 del sábado los rivales crecerán con los que pasen de la Q1, a los que tendrá que tener muy en cuenta el del Puerto de Mazarrón, quien durante el primer día sufrió dos caídas, pero pese a ello, terminó siendo el más rápido en una pista seca con 30 grados en el ambiente después de caer un aguacero. Lo que queda claro es que sin Marc Márquez, ya campeón del mundo y que no podrá volver a correr esta temporada, la categoría se ha convertido en una caja de sorpresas.

Carpe, segundo en Moto3

En la categoría de Moto3, en entrenamientos que se realizaron bajo la lluvia, el mejor murciano fue Álvaro Carpe, que por segundo gran premio consecutivo logró instalarse entre los mejores. Solo le superó su compañero de equipo y ya campeón del mundo José Antonio Rueda, quien realizó un mejor tiempo solo superior al del murciano, que realizó un 2:11.187, en 35 milésimas de segundo. En la tercera plaza acabó otro español, Brian Uriarte.

El otro murciano de la parrilla, Máximo Quiles, se tuvo que conformar con la decimoquinta plaza, aunque a 764 milésimas de la ‘pole’ provisional con 2:11.916. Por tanto, todo está muy igualado en la categoría pequeña del Mundial, como suele ser habitual. Este sábado, en la FP2, se decidirán los pilotos que pasarán directamente a la Q2, por lo que está todo por decidir.