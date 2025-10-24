En Directo
Nations League femenina | España - Suecia, en directo
La seleccionadora Sonia Bermúdez debuta al frente de la selección con el reto de la reconquista europea
Toni Munar
España, con el debut de la nueva seleccionadora Sonia Bermúdez, reinicia este viernes la reconquista de la Nations League, título que logró en 2024, en una doble eliminatoria de semifinales ante Suecia que arranca con la ida en La Rosaleda (Málaga), donde podrán reaparecer con la Roja Jenni Hermoso y Mapi León.
La era de Montse Tomé ya es historia. Es turno de un nuevo capítulo en la selección española, con la exjugadora Sonia Bermúdez al frente del banquillo desde agosto. Será en Málaga donde debute oficialmente, en unas semifinales de Liga de Naciones, una gran oportunidad de luchar por un título en sus primeros partidos como seleccionadora.
Primera titularidad para Mapi León tras su vuelta a la selección. Jenni Hermoso deberá esperar su oportunidad dese el banquillo, para volver a jugar casi un año después.
España se enfrentará a Suecia primero en Málaga y después en Suecia, mientras que por el otro lado del cuadro se verán las caras Alemania y Francia
¡El primer once de Sonia Bermúdez!
España: Cata Coll; Ona Batlle, Paredes, Mapi León, Olga Carmona; Aleixandri, Aitana, Alexia; Vicky, Mariona, Salma Paralluelo.
¡Buenas tardes!
¡Hola a todos! Bienvenidos al directo del España - Suecia. La ida de las semifinales de la UEFA Nations League se juegan en Málaga y será el primer paso de la selección para estar en la gran final.
