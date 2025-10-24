Joseba Etxeberria: “Después del último golpe toca resetearse”

Joseba Etxeberria compareció este viernes en La Torre con gesto serio, tono pausado y la serenidad de quien sabe que el margen de error se agota. El Real Murcia visita este domingo al Eldense en un partido que puede marcar el futuro inmediato del técnico vasco y del propio proyecto deportivo del club grana. Con solo seis puntos en ocho jornadas y tras la derrota ante el Ibiza, el equipo grana llega colista al Nuevo Pepico Amat y en una situación límite y que nadie podía imaginar hace dos meses.

“Después del último golpe toca resetearse, porque era lo que faltaba, quedarte con uno más en el minuto 10 y perder el partido”, admitió Etxeberria, que reconoció que la semana “ha sido muy exigente”. El preparador asume la gravedad del momento y confía en que el trabajo dé frutos: “El porcentaje de precisión es imposible que se mantenga tan bajo, porque se necesitan muchas ocasiones para hacer gol y con poco los rivales hacen daño”. Aun así, defendió que con balón son “bastante más protagonistas de lo que dice la clasificación”.

Pese a todo, el discurso empieza a sonar repetitivo entre una afición que ya ha mostrado su malestar. “Analizando las ocho jornadas, salvo el Atlético de Madrid, ningún equipo ha tirado a puerta más que nosotros”, recordó el entrenador, aunque añadió con autocrítica: “No vale solo con eso, al ir últimos estamos haciendo las cosas mal”. Etxeberria insiste en que la solución pasa por mantener la idea y afinar la puntería: “Hay que seguir insistiendo en el juego para generar ese número de oportunidades, pero ahora estar acertados, porque es eso lo que nos está condenando”.

El técnico volvió a mostrarse firme en cuanto al sistema de juego. “Los sistemas no definen un estilo. La forma de jugar va a ser la misma con línea de 4 o de 3. La idea siempre ha sido buscar la portería rival, mandar en los partidos y por ahí hay que seguir”, aseguró. Una manera de dejar claro que el problema no está en el dibujo, sino en la ejecución y la falta de acierto.

Problemas en la enfermería y posibles regresos

La lista de bajas sigue siendo un quebradero de cabeza para el preparador. “Están lesionados Zeka y Antxon”, confirmó. Además, Saveljich continúa fuera y David Vicente “anda con problemas de pubis”, motivo por el que fue sustituido en el descanso ante el Ibiza. En el lado positivo, Álex Schalk “está completando sesiones y lo más probable es que venga convocado”, mientras que Antonio David “ya está completando sesiones al 100% y está disponible”, reconoció el técnico de Elgoibar.

“Esto es un objetivo común que tenemos todos”

Etxeberria también fue preguntado por su relación con la cúpula del club en un contexto donde los rumores sobre posibles movimientos no cesan. “Las conversaciones son fluidas, pero es la dirección deportiva la que está en contacto diario”, explicó. En cuanto al malestar de la afición, reconoció que “esto es un objetivo común que tenemos todos, que el Murcia vaya bien y funcione, y hasta el momento no está siendo así”.

Joseba Etxeberria en el duelo ante el Sevilla Atlético / ISRAEL SANCHEZ

Sobre el rival, el CD Eldense, el técnico admitió que el cambio de entrenador complica el análisis. “Estamos analizando más a los jugadores individualmente porque hay un cambio de entrenador. Son equipos de mucha intensidad, de apretar arriba, de juego directo, que manejan bien las segundas jugadas y son ordenados”, detalló. Pero insistió en que la mirada debe seguir puesta dentro del vestuario: “El foco está en nosotros, que tenemos que dar nuestra mejor versión y que el grupo está responsabilizado porque es una situación delicada y tenemos que dar un plus”.

“El mercado de invierno es lo que menos me preocupa”

Preguntado por un posible refuerzo en defensa, Joseba Etxeberria fue tajante: “Es lo que menos me preocupa ahora mismo, diciembre está lejos todavía y ya llegará”. Aunque reconoció que “Antxon y Saveljich son dos jugadores importantes a nivel de jerarquía y dominio del juego aéreo”, pidió centrarse “en los que están disponibles, porque ahora mismo solo pensamos en Elda”.

Por último, recordó que el Murcia ya venció al Eldense en pretemporada, aunque no cree que sirva de referencia. “No debe parecerse mucho porque el entrenador del Eldense es diferente y hay que analizar a cada uno de los jugadores del Eldense para ver cómo se pueden adaptar a la forma de jugar del nuevo míster”.

El Real Murcia afronta una nueva final en Elda, con la necesidad imperiosa de sumar y de mostrar señales de vida. Etxeberria se aferra a su idea y al compromiso del grupo, consciente de que un nuevo tropiezo podría dejarle sin red. La afición, mientras tanto, espera que las palabras se conviertan por fin en hechos.