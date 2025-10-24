Javi Rey: "Tenemos que ser más valientes fuera de casa"

El FC Cartagena se mide este domingo al Marbella (12.00 horas) fuera de casa y los fantasmas del cuadro albinegro como visitante han vuelto a aparecer en la rueda de prensa previa. Javi Rey, entrenador del conjunto portuario, ha sido el encargado de espantarlos para transmitir confianza a su equipo y su afición. "Creo que se va a ver a un buen Cartagena, más reconocible y muy parecido al que vemos en casa", ha afirmado el entrenador en una comparecencia en la que ha repasado el momento de los suyos.

Con la llegada de la Copa del Rey, a los equipos se les acumula el trabajo y los partidos. "Entramos en una semana compleja por la carga de partidos", ha asegurado Rey. Viaja el equipo a Marbella en liga, a Puente Genil en Copa y regresa al Cartagonova para medirse al Villarreal B. No quiere distracciones el técnico y quiere "centrarse en el más cercano".

Sobre el Marbella, Javi Rey comentó que es un equipo con muy buenos jugadores. No obstante, la principal preocupación del entrenador es el rendimiento fuera de casa. "Vamos a un campo complicado ante un buen rival y estamos deseando jugar el partido para quitarnos la espina de los fuera de casa", ha introducido. "Estamos compitiendo bien, pero tenemos que dar un paso más fuera de casa para acercarnos al Cartagena que vemos en el Cartagonova", ha añadido.

Ha afirmado Rey que este tema se ha tratado en el vestuario para intentar llegar a la raíz del problema. "Lo hemos hablado con los chicos y hemos llegado a un consenso. Queremos ser un equipo con juego vistoso, proponer, tener el balón y hacer posesiones largas", ha explicado. "Nos centramos en la fase ofensiva del juego, donde tenemos que arriesgar más y ser más valientes con balón", ha reiterado.

En el apartado de bajas, el técnico gallego ha recordado que la lesión de Marco Carrascal durará toda la temporada y que Pablo de Blasis "se está recuperando bien y no tiene ninguna molestia". Tiene 19 jugadores de campo y 3 porteros disponibles con Chuca y Vélez totalmente recuperados para afrontar la intensa semana.

Por último, en lo relativo al ámbito institucional, Javi Rey ha asegurado que tanto él como el resto del equipo están "totalmente ajenos" a lo que sucede. El comprador del club, Alejandro Arribas, se ha plantado ante una situación de bloqueo por parte de la parte vendedora, pero el entrenador asegura que el tema no ha trascendido en el vestuario. "Soy un trabajador del club, me dedico únicamente a la parcela deportiva y los futbolistas igual", ha concluido el técnico albinegro.