Iván Martínez: «La unión en el vestuario es fundamental en una categoría tan igualada»

Iván Martínez Marqués (Ágreda, 19 de febrero de 2002) se ha ganado la confianza de Javi Rey y ha defendido la portería del FC Cartagena en los tres últimos encuentros, dejando la portería a cero en todos ellos. Con confianza de cara al futuro, pero consciente de que todavía queda mucho nos recibe en el Cartagonova.

¿Es esta la semana más feliz desde que estás en el Cartagena?

No diría la más feliz, porque yo lo vivo semana a semana con el equipo. Pero sí es cierto que cuando participas y el equipo lo hace bien, son semanas diferentes. Además, hemos tenido unos días libres que nos han venido genial para mantener el buen humor, la buena dinámica y afrontar el partido ante el Marbella de la mejor manera.

Tres partidos seguidos sin encajar. Cero goles en tres jornadas. Imagino que es algo especial para ti.

Desde luego. Para cualquier portero, mantener la portería a cero es un objetivo claro, pero no sólo es mérito del portero, sino de todo el equipo. Que en tres partidos no nos hayan marcado refuerza muchísimo. Aun así, esto tiene que quedarse en algo anecdótico: en esta categoría puedes encajar tres en Marbella perfectamente, así que hay que seguir con la guardia alta y pensar en lograr otra portería a cero la próxima semana.

El inicio no fue fácil, empezando la liga en el banquillo. ¿Fue el momento más complicado?

Sí, fueron semanas un poco de incertidumbre porque veías que podías entrar o no. La portería siempre se ve como algo distinto, pero el míster nos dijo desde el principio que iba a valorar a los dos por igual, y creo que está cumpliendo con eso. Fueron momentos difíciles, como lo son para cualquier compañero que pasa cinco o seis semanas fuera de la opción.

En tu presentación dijiste que venías a competir y pelear por ser titular, no solo a entrenar.

Exacto. Esa era mi intención: venir a un club con la exigencia del Cartagena y con sus objetivos. De momento las cosas están saliendo bien, tanto a nivel colectivo como individual, pero no me conformo. Esto acaba de empezar, quedan treinta jornadas por delante y hay que mantener la ambición.

Se percibe muy buen ambiente en el grupo en todos los vídeos y fotos de vestuario del equipo. Se os ve celebrar todos juntos, incluso los que no juegan.

Sí, y eso es fundamental. Somos un equipo nuevo, y el míster lo ha remarcado desde el primer día. Cada uno tiene que hacer un esfuerzo por sumar, más allá de las circunstancias personales. Esa unión puede ser diferencial en una categoría tan igualada, sobre todo a largo plazo.

¿Cómo es el trabajo con Javi Rey en el día a día, especialmente en una posición tan específica como la tuya? ¿Está con vosotros o es de delegar?

Tiene un equilibrio muy bueno. Hay aspectos que delega en Martín, el entrenador de porteros, que es quien más cerca está de nosotros, y otros en los que él entra directamente, como la parte defensiva u ofensiva del equipo. Ese equilibrio es imprescindible para que todo funcione bien.

Desde fuera se nota que la ilusión de la afición va creciendo. ¿Lo percibís también vosotros?

Sí, sobre todo en las últimas semanas. Se nota la ilusión y las ganas de la gente de seguir viéndonos ganar. Pero también sabemos que esto es solo el principio y que el objetivo está todavía muy lejos. Tenemos clara la línea de trabajo y el apoyo de la afición debe servirnos para seguir, no para relajarnos.

En un grupo tan competitivo, con cambios de entrenador en equipos como el Eldense o el Ibiza, y también los problemas que hay en el Real Murcia, ¿valoráis aún más vuestro buen momento?

Claro, porque somos un equipo muy joven y nuevo, y lo que estamos consiguiendo no es fácil. Pero no nos obsesiona. Estamos centrados en mejorar cada día, en nuestro trabajo y en nuestro proceso. En esta categoría, un equipo que hoy está en descenso puede acabar peleando por el play off.

Esta semana se ha hablado mucho de la posible venta del club. ¿Cómo lo vivís en el vestuario?

Sinceramente, no se ha hablado nada. Son temas que dejamos en manos de la dirección deportiva y del club. El cuerpo técnico ha conseguido que estemos totalmente centrados en lo futbolístico. Ojalá todo se resuelva pronto y dé estabilidad, porque sería beneficioso para todos.

El equipo ha ganado todo en casa, pero fuera aún falta esa primera victoria. ¿Habéis detectado algo que cambia para de momento no haber conseguido esa victoria?

Creo que hemos hecho buenos partidos fuera, aunque podríamos haber sacado más puntos. Exceptuando el de Sanluqueño, hemos mostrado solidez. En esta categoría cuesta mucho ganar fuera; lo normal es sumar menos que en casa. Pero no lo usamos como excusa: trabajamos cada día para ganar en Marbella y en los siguientes desplazamientos.

El club lleva más de un año sin ganar como visitante en liga. La mayoría de vosotros habéis llegado hace unos meses, pero entiendo que estáis al tanto ¿Tenéis ganas de romper esa racha tan larga?

Sin duda. Las primeras veces siempre son las más difíciles, pero cuando llegue la victoria fuera, será cuestión de tiempo que lleguen más. Si conseguimos sumar de tres lejos de casa con continuidad, estaremos arriba, porque en casa ya hemos demostrado ser muy fuertes.

Y para terminar, ¿cómo te estás adaptando a la vida en Cartagena?

Muy bien. Es una ciudad pequeña, preciosa, con un entorno increíble: la costa, La Manga, el centro… Vivo en el centro y estoy tratando de empaparme de su cultura, su historia y su día a día. Creo que es importante conocer tanto la ciudad como el club para sentirlo de verdad, que es lo más difícil cuando llegas a un sitio nuevo.