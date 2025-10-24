La defensa de cinco del Real Murcia, más en duda que nunca

Lleva el Real Murcia seis jornadas sin ganar. Y lo más preocupante es que las sensaciones van a peor cada jornada que pasa. De hecho, las dos últimas derrotas han confirmado la falta de soluciones de Joseba Etxeberria. Porque cuando noviembre ya asoma, el técnico grana no ha logrado encontrar un centro del campo de garantías, y eso que ha probado todas las combinaciones posibles; y sin ese equilibrio por el medio, cualquier rival desnuda a los murcianistas con apenas un soplido. No ayuda tampoco la debilidad defensiva del Real Murcia. Salvo en la jornada 2, cuando se ganó al Torremolinos por un mísero 1-0, los de Nueva Condomina no han logrado mantener la portería a cero. Por eso, la defensa de cinco que viene utilizando el técnico vasco cada semana está más en duda que nunca.

Fue en la jornada 5, después de que Saveljich y Jaso cayeran lesionados, cuando Etxeberria decidió dar una vuelta de tuerca a su defensa, apostando a partir de ahí por tres centrales, con David Vicente y Cristo Romero como carrileros. Con esta propuesta, el preparador grana también intentaba poner solución a los cuatro goles encajados en esos momentos por una zaga que saltaba por los aires a las primeras de cambio.

Jorge Mier y Sekou eran los primeros en formar parte de ese sistema en el que se mantenía Alberto González. Ya en las semanas siguientes entraría en acción Andrés López, el otro central sano de la plantilla. Pero lo que era visto como una solución provisional se ha acabado convirtiendo en un auténtico problema, porque los zagueros no consiguen adaptarse a la idea de Etxeberria y porque los laterales están ofreciendo su peor versión, sin ser capaces de desahogar ofensivamente. Es más, hasta Alberto González, uno de los futbolistas que en las últimas temporadas siempre ha ofrecido mayor regularidad, está mostrando su peor versión.

Si tras la derrota en Tarazona ya muchos aficionados apuntaron a la defensa de cinco, el bochorno del pasado domingo contra el Ibiza ha sido ya la gota que colma el vaso para los seguidores murcianistas. Muchos de ellos incluso se echaron las manos a la cabeza al ver cómo Etxeberria mantenía su fórmula incluso después de que el conjunto celeste se quedase con uno menos en el minuto 9 del partido. Solo en el descanso reaccionó al descanso, cuando sacó del terreno de juego a David Vicente para meter a Palmberg. Pero ni así el equipo fue capaz de poner en aprietos a un Ibiza que se adelantó en el marcador con un gol de penalti y que sentenció con un disparo de larga distancia.

Otros dos goles en el casillero de tantos en contra de los granas. Nueve han encajado ya los de Etxeberria, un Etxeberria que incluso hace unas jornadas probaba con un cambio de portero, viéndose obligado dos semanas después a volver a abrazar la titularidad de Gazzaniga.

Con el técnico jugándose el puesto en el banquillo y sin combinaciones que den resultado en el centro del campo, lo más probable es que este domingo ante el Eldense tenga que finiquitar su defensa de cinco en busca de algo distinto.

¿Estará ya Álvaro Bustos?

La otra duda en el once es si por fin Álvaro Bustos podrá salir de inicio. Aunque el extremo lleva dos semanas entrando en la convocatoria, ni ante el Tarazona ni frente al Ibiza jugó ni un minuto, confirmándose que realmente no estaba recuperado de su lesión. Este miércoles hablaba en rueda de prensa, lo que podría aventurar que ya ante el Eldense lo veremos de nuevo en el equipo titular.