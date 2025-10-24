Carlos Alcaraz, ante un cuadro exigente en el Masters de París

Sin tiempo que perder, el murciano Carlos Alcaraz aterrizó este viernes en París y se fue directo a entrenar a las nuevas pistas donde a partir del lunes se disputará el Masters 1.000 de la capital francesa. El número 1 del mundo, que estuvo acompañado de su entrenador, Juan Carlos Ferrero, se ejercitó en la nueva pista central contra el ruso Karen Khachanov, ganador de este torneo en 2018, antes de conocer el cuadro de rivales a los que se tendrá que medir y frente a los que se jugará asegurarse el primer puesto del ranking hasta el final de 2025. Para ello, necesita llegar a la final si Jannik Sinner logra el título.

Exento en primera ronda en un torneo como los de antes, con un cuadro de 56 jugadores, el estreno en dieciseisavos de final, el martes o el miércoles, será ante el británico Cameron Norrie o el argentino Sebastian Báez, a los que ya ha derrotado esta campaña. Pero en octavos de final podría encontrarse con el monegasco Valentin Vacherot, la gran sensación del final de la presente temporada y que recientemente se proclamó campeón del Masters de Shanghai llegando desde la frase previa y derrotando en la final a su primero Arthur Rinderknech, que también aparece como posible rival de Alcaraz en esa eliminatoria junto al checo Jiri Lehecka.

Carlos Alcaraz, durante su primer entrenamiento en París / Rolex París Masters X

En cuartos de final, Casper Ruud es el jugador con mejor ranking al que se podría medir, pero también aparece por la parte del cuadro del murciano Félix Auger-Aliassime, un especialista en pista rápida indoor. El canadiense ganó hace una semana el ATP 250 de Bruselas, pero en Basilea se retiró ayer en su partido de cuartos ante Jaume Munar, por lo que es una incógnita el estado físico en el que llegará a París.

De nuevo Taylor Fritz es el máximo candidato para enfrentarse al de El Palmar en semifinales. Al estadounidense le derrotó en la final del ATP 500 de Tokio y en el torneo de exhibición de Arabia Saudí de la semana pasada. Pero Alex de Minaur, Karen Khachanov o Denis Shapovalov son otros firmes aspirantes a estar en esa ronda.

Por último, en la final, se podría dar un nuevo duelo con Jannik Sinner, quien por su parte del cuadro se encontrará con sus compatriotas Lorenzo Musetti y Lorenzo Sonego, además de Alexander Zverev y Ben Shelton. El italiano, por su parte, se estrenará ante Alex Michelsen o Zizou Bergs, y en octavos de podría ver las caras con Jakub Mensik.

El Masters 1.000 de París se disputará en esta edición en el Arena de La Defénse, una estructura polifacética que durante los pasados Juegos de París albergó las pruebas de natación.