El Caesa Cartagena visita al Menorca con el refuerzo de Miguel Ayesa

El Caesa CB Cartagena sufrió un contratiempo con la baja por lesión de Marc Martí, un ala pívot que sufrió en el partido de la primera jornada una rotura total del ligamento cruzado anterior y sutura del menisco interno. Por ese motivo, estará unos seis meses de baja. Casi tres semanas después, el club le ha encontrado un recambio en el mercado, aunque no se trata de un jugador interior, sino un exterior, el escolta Miguel Ayesa, de 25 años y que la campaña pasada jugó en Segunda FEB con el Clavijo de Logroño, con el que promedió 6 puntos en 18 minutos por partido.

El madrileño estará ya este sábado (19:30 horas, LaLiga+) a disposición del entrenador para visitar al Hestia Menorca en la quinta jornada de Primera FEB. Los albinegros buscarán la primera victoria del curso a domicilio después de haberse hechos fuertes en casa, frente a un rival que solo ha sumado un triunfo, en la primera jornada, en la que sorprendieron a un aspirante al ascenso como el Monbus Obradoiro. Después, el conjunto dirigido por Javi Zamora, ex del Estudiantes, ha perdido ante Fibwi Palma por un solo punto (70-71), Leyma Coruña (80-102) y Palencia (89-64).

La llegada de Miguel Ayesa al plantel que dirige Félix Alonso va a provocar un cambio de roles, puesto que Álex Harguindey, también acostumbrado a desempeñar la función de ala pívot, será el compañero en el puesto de Adriá Doménech. Ayesa, por su parte, se formó en Estados Unidos, donde jugó entre 2019 y 2024 en las universidades de William&Mary Tribe y USC Upstate Spartans. Antes, en 2012, ingresó en la Doral Academy, donde se convirtió en un tirador de perímetro eficaz y logró el título estatal con su instituto. Mide 1,93 metros, fue internacional sub-18 y pese a haber nacido en Las Rozas, al marcharse con su familia a Miami con nueve años de edad, no está considerado jugador de formación. Posee la doble nacionalidad española y estadounidense.