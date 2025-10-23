El UCAM Murcia regresa al Palacio para encontrarse a sí mismo

El sueño de un arranque histórico se ha difuminado de pequeñas dudas en apenas unos días para el UCAM Murcia CB. No le ha sentado bien al conjunto universitario su primera semana con dos partidos consecutivos a domicilio, entre Liga Endesa y FIBA Europe Cup, por lo que regresar este domingo al Palacio de los Deportes puede servir como la perfecta medicina para reencontrarse con la identidad que mostró en el inicio del presente curso.

Arrasó ante el Morabanc Andorra en la jornada inaugural de la ACB, supo rehacerse en su primera salida ante el Bàsquet Girona tras un mal arranque y aguantó en el cuerpo a cuerpo ante el Rilski Sportist en su primer partido de la segunda competición de la FIBA marcado por las rotaciones. Tres partidos en los que el UCAM ofreció buenas sensaciones teniendo en cuenta de que parte con un nuevo proyecto en el que ha renovado hasta ocho piezas en su plantilla. Sin embargo, sus dos derrotas consecutivas en apenas 72 horas ante La Laguna Tenerife y el KK Bosna han disipado todo lo anterior. Ya no solo por el resultado, sino por lo ofrecido sobre el parqué en estos dos encuentros.

Buscar la victoria en el Santiago Martín siempre es una misión complicada para el club murciano. Así lo dicen los números, ya que es un escenario que tan solo ha logrado conquistar en una ocasión en la Liga Endesa y en otra en la Basketball Champions League, sin embargo, la manera en la que se le escaparon sus opciones de triunfo el pasado sábado debía servir como un aviso.

DeJulius entra a canasta en el partido La Laguna Tenerife-UCAM Murcia / Emilio Cobos/ACB

Algo que debía servir como advertencia para un UCAM que olvidó sus señas de identidad durante algunos tramos del encuentro. Perdió dureza e ímpetu, que sumado a su falta de acierto en un segundo cuarto que contó con un parcial de 21-10, resultó decisivo para allanar el camino del equipo tinerfeño. La irrupción de David DeJulius en el tercer cuarto, que acabó el partido con 26 puntos para proclamarse MVP de la jornada al día siguiente, fue la nota positiva de un encuentro que debía servir como aprendizaje para competir con los rivales de la parte alta de la clasificación en un futuro cercano.

Patinazo en Bosnia

Por este motivo, se esperaba que el UCAM saliera a morder y resarcirse de ese mal trago el pasado martes en su primera salida de la FIBA Europe Cup ante el KK Bosna. Pero ocurrió un escenario que pocos esperaban. Y es que el conjunto universitario volvió a estar desde el inicio a merced de su rival, que todavía no conocía la victoria este curso en los partidos oficiales que había disputado hasta la fecha y venía de renunciar su entrenador.

Los de Sito Alonso no fueron por delante en el marcador en ningún momento del encuentro y su falta de acierto, especialmente desde el perímetro otra vez, con un 20% al descanso desde esta distancia, se sumó a una defensa vulnerable, con escasa capacidad de concentración y a la que el conjunto bosnio supo desarbolar prácticamente con cada posesión.

El pívot Devontae Cacok, del UCAM Murcia, durante el encuentro. / FIBA EUROPE CUP

Todo lo contrario a lo que había ofrecido el equipo murciano en sus anteriores encuentros de la presente temporada. Por eso, su regreso al Palacio de los Deportes este domingo (12.30 horas, DAZN) ante el Baskonia puede servir de nuevo como impulso para recordar a la plantilla universitaria la necesidad de imponerse tanto en los aspectos intangibles del juego como apoyarse de nuevo en sus virtudes para afrontar un calendario que tampoco le otorgará mucha tregua en las próximas semanas. Y es que tras el duelo ante el cuadro vitoriano, los de Sito Alonso viajarán a Polonia para medirse al Start Lublin y después visitarán en Palau Blaugrana para enfrentarse al Barça en la ACB.