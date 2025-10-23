Real Murcia & FC Cartagena | Felipe Moreno: pagar, no; cobrar, sí

Felipe Moreno está demostrando ser un negociador con dos caras. Dependiendo en el lado de la mesa en el que se siente, actúa de un modo o de otro. Solo hay que analizar cómo manejó el proceso que le permitió hacerse con el control del Real Murcia en marzo de 2023 y cómo se ha ido moviendo en los últimos meses para cerrar la venta del FC Cartagena, un traspaso que no le afecta -ha repetido por activa y por pasiva que no es accionista albinegro ni tiene nada que ver con Duino-, pero en el que está metido hasta las rodillas.

Pues mientras que como comprador no tardó ni un segundo en asumir el control del Real Murcia, ‘decapitando’ en aquella famosa Junta del 8 de marzo de 2023 a Agustín Ramos y a sus colaboradores; como vendedor del FC Cartagena lleva ya tres meses bloqueando el traspaso de poderes a Alejandro Arribas. Un Arribas al que encima tiene totalmente controlado por un Paco Belmonte que ni ha dimitido ni tiene intención de dimitir. Porque esa «transición tranquila» que voló por los aires incluso antes de empezar en Nueva Condomina, y eso que se incluía en el contrato de compraventa, sí se está encargando de que se ejecute a la perfección en el Cartagonova.

Lo más llamativo es que Paco Belmonte, con la venia de Felipe Moreno, no está dispuesto a ceder su poder hasta que Alejandro Arribas cumpla con los pagos firmados en un contrato de venta en el que aparecen varios plazos y que, por tanto, se alarga en el tiempo.

Y aquí es donde aparece otra de las grandes diferencias entre la llegada de Felipe Moreno al Real Murcia y su salida del FC Cartagena. Porque ni Duino ni Belmonte quieren abandonar el Cartagonova sin ver su dinero; en cambio, cuando en 2023 el ex del Leganés aterrizaba en NC para hacerse con el control accionarial no le preocupó tanto eso de tomar los mandos sin abonar ni un euro a Ramos.

Al contrario de ahora en el FC Cartagena, donde se agarran al poder mientras no se satisfagan todos los plazos de pago establecidos en el contrato, en el Real Murcia solo unos días después de sellar el acuerdo con Agustín Ramos, se completaba todo el traspaso de acciones, proclamándose ‘rey’ de los granas en la mencionada Junta de marzo de 2023. Una Junta en la que al hasta ese momento presidente, que no había recibido ni una señal por las acciones vendidas, le cortaron la cabeza pese a tener firmada por contrato su continuidad.

Es más, dos años y medio después de aquella cita, Felipe Moreno todavía no ha abonado ni un euro. Ni pagó el primer plazo, fechado para el 31 de diciembre de 2024; ni dio señales de vida el pasado 31 de julio de 2025, cuando tenía que hacer la segunda transferencia. Acciones que no ha pagado, pero con las que no tuvo ningún problema de votar en la Junta del pasado 6 de octubre. En cambio, en el Cartagonova, Alejandro Arribas está pagando, pero no tiene en sus manos ni una acción para votar.

De pedir facilidades en NC a poner zancadillas en el Cartagonova

Pero es que el Felipe Moreno que en su papel de comprador exigía todas las facilidades para hacerse con el control del Real Murcia, utilizando incluso el ruido mediático para poner contra las cuerdas a un Agustín Ramos que acabó tirando la toalla; no es tan generoso en su papel de vendedor. Y eso que fue él el que, acuciado por las deudas y por la amenaza de descenso, fue en julio a buscar a Arribas, y no al revés.

Concretamente el 17 de julio de 2025 se presentaba el madrileño como nuevo propietario del club, pero en esta operación el astuto no fue el comprador, y eso que asumía un marrón importante. En este caso, el astuto volvió a ser Felipe Moreno, que ahora llevaba puesto el traje de vendedor. Porque se aseguró el cordobés que Arribas, mientras se iban completando los primeros pagos, aceptase una «transición tranquila» que ha acabado siendo una trampa envenenada.

A día de hoy el que preside el palco es Arribas, pero el que sigue teniendo el poder en el Cartagonova es Belmonte, y el que está detrás del murciano es el propio Felipe Moreno, un Felipe Moreno que en el Murcia califica de enemigo a cualquiera que se interponga en su camino, pero que en el FC Cartagena ha provocado el portazo de un comprador que no va a volver al Cartagonova hasta que no cambie la situación.

Ni el ir cumpliendo con los pagos por parte de los recién llegados ha ayudado a desbloquear la situación y acelerar el traspaso. De ahí que hace dos semanas Arribas y su equipo, cansados de tener que pedir permiso a Belmonte hasta para hacer cualquier pago del día a día, dijeran basta, marchándose sin fecha de vuelta. Habrá que ver ahora si hay una vuelta.