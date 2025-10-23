Marbella, mal lugar para que el FC Cartagena se estrene a domicilio

La temporada del FC Cartagena está siendo de notable alto hasta el momento. Es la nota que se le podría poner a un equipo si se le hace la media de matrícula de honor, que es lo que se merece como local y suficiente o bien como visitante. Fuera de casa, al conjunto portuario le está costando porque el nivel futbolístico no es tan elevado como en el Cartagonova y no ha tenido suerte con las decisiones arbitrales hasta ahora.

El cuadro albinegro afronta este domingo una nueva jornada liguera como visitante y le toca de nuevo ir a Marbella, una ciudad que le trae recuerdos de todo tipo. Será la undécima vez que el conjunto albinegro se mida al Marbella FC como visitante en competición oficial, siempre dentro del histórico grupo IV de Segunda División B, y lo hará con la intención de mantener su buena línea competitiva y lograr un triunfo que le permita maquillar sus estadísticas en la ciudad malagueña, pero sobre todo romper con una racha desastrosa actual sin ganar como visitante en liga que ya se alarga más de un año.

Los precedentes es cierto que no invitan al optimismo. De los 11 precedentes que existen entre ambos conjuntos, actuando como local el Marbella, solo en tres ocasiones los tres puntos viajaron a la trimilenaria, otros cuatro encuentros acabaron en tablas y tres choques con victoria local. La sensación mirando los encuentros entre ambas escuadras es la misma que la que se puede imaginar uno de lo que va a ocurrir este domingo a las 12:00: mucha igualdad y un resultado incierto.

La primera vez que el Cartagena jugó en Marbella fue en la temporada 2004-2005. El estreno no pudo ser mejor, ya que el equipo dirigido aquel año por José Balaguer se impuso por la mínima (0-1) en un partido de esos que se ganan con oficio y solidez defensiva. El único tanto del choque lo anotó Isach de penalti. Un año después, en la 2005-2006, el duelo volvió a ser cerrado y tenso. Esta vez, nadie logró romper el empate inicial y el marcador final reflejó un 0-0 justo, con reparto de puntos en la jornada 25. En la temporada siguiente, el conjunto marbellí logró imponerse por 3-2 en un encuentro recordado por lo desastroso que saltó al verde el conjunto albinegro y llegó a ir perdiendo 3-0 antes del minuto 10. Finalmente, consiguió maquillar el resultado, pero se marchó de vacío. La revancha no tardó en llegar. En la campaña 2007-2008, los albinegros volvieron a saborear la victoria por 0-1 en la jornada 26, gracias al tanto de Orlando.

Después llegaría un largo paréntesis hasta que ambos equipos se reencontraron en la temporada 2014-2015, ya que el cuadro portuario estuvo en ese lapso de tiempo saboreando las mieles del fútbol profesional. En esa ocasión, el choque fue vibrante y lleno de goles: 2-2 en la jornada 20. Un resultado que se repetiría en el siguiente curso, 2015-2016, también con empate a dos, reflejando la igualdad entre dos clubes que siempre han competido de tú a tú en tierras malacitanas.

La 2016-2017 trajo un nuevo tropiezo para el Cartagena, que cayó por 2-1 en la jornada 31. Un año después, en la 2017-2018, el Marbella volvió a ganar, esta vez por la mínima (1-0), en un duelo áspero, sin apenas espacios, en el que los cartageneros no encontraron el camino del gol.

El Cartagena, sin embargo, se rehízo con fuerza en su siguiente visita. En la 2018-2019, el cuadro portuario se impuso por 0-2 en la jornada 17 en un duelo que dejó resuelto en los primeros cinco minutos con los dos tantos. En el último precedente, correspondiente a la 2019-2020, el marcador no se movió (0-0), en un encuentro marcado por la igualdad y las defensas. Desde entonces, como el Cartagena volvió a instalarse en el fútbol profesional, se dejó de celebrar este duelo. Ahora, con la vuelta del conjunto portuario ‘al barro’, de nuevo le toca visitar al Marbella en otro choque que se prevé apasionante, cerrado y sin favorito.