La FFRM presenta los balones oficiales de la temporada

El Puerto de Cartagena acogió ayer la tradicional presentación de los balones oficiales de la Federación de Fútbol de la Región de Murcia para la temporada 2025-2026 de fútbol y fútbol sala, que por cuarto año consecutivo vuelven a estar patrocinados por Audi Huertas Motor. En el acto, que estuvo presentado por la periodista Beatriz Salazar, intervinieron José Miguel Monje, presidente de la FFRM; Ginés Huertas, director general del Grupo Huertas; Fran Sánchez, director general de Deportes; y Noelia Arroyo, alcaldesa de Cartagena.

Foto de familia. / Francisco Peñaranda

El diseño exclusivo de los esféricos, fabricados por Kelme, va en consonancia con la nueva imagen corporativa de la Federación Murciana. Un balón que estará presente en todos y en cada uno de los partidos de fútbol y fútbol sala que se celebren en la Región de Murcia esta temporada.

La FFRM cuenta en la actualidad con más de 70.000 licencias federativas, con el desarrollo cada fin de semana en toda la geografía regional de unos 1.200 partidos de fútbol y fútbol sala.

José Miguel Monje, presidente de la FFRM, daba la bienvenida a los asistentes al acto: «Esta bonita ‘historia de amor’ entre la FFRM y Audi Huertas Motor cumple ya cuatro años. Los fondos propios de la Federación se destinan a la Responsabilidad Social Corporativa, pues nuestro esfuerzo es para con la gente más necesitada».

Por su parte, Ginés Huertas, director general del Grupo Huertas, afirmó que «colaborar con la FFRM es algo más, es apoyar al deporte base, que es fundamental para la educación de las nuevas generaciones».

Audi Huertas Motor patrocina el balón por cuarto año. / Francisco Peñaranda

El director general de Deportes, Fran Sánchez, destacó en esta presentación de los balones oficiales que «todos las competiciones del fútbol sala nacional llegaron la temporada pasada a Cartagena, y eso es debido al eficaz trabajo de la FFRM y el esfuerzo de las administraciones para la mejora de las instalaciones deportivas, sin las cuales el fútbol base no podría crecer», algo en lo que también incidió la alcaldesa de Cartagena, Noelia Arroyo.

El acto se celebró en el Espacio Cuarentaytrés. / Francisco Peñaranda

El acto también contó con la presencia de todos los clubes de fútbol y fútbol sala de la comarca de Cartagena integrados en la AFCT, representada por su presidente Joaquín Martínez Victorio.

El presidente del STV Roldán, Manuel Pérez Morodo, y sus jugadoras Rocío Gómez y Ángela Górriz; el vicepresidente del Jimbee Cartagena y su entrenador, Paulo Roberto y Duda, y el jugador Pablo Ramírez; y Luismi, del FC Cartagena, tampoco quisieron perderse una cita que tuvo como colofón el momento de presentación de los nuevos balones.