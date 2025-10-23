La Deportiva Minera gobierna en el ‘manicomio’

Durante el verano, tras la publicación de los grupos de Segunda Federación, describimos en esta redacción como un ‘manicomio’ lo que se veía venir en el grupo IV. Una categoría donde iban a estar 13 equipos con aspiraciones claras de ascenso y que solo los cinco primeros cumplirían con el objetivo. Un ecosistema donde es muy difícil vivir y que está provocando que los nervios hayan aparecido en varias ciudades ya. En Estepona ya han cambiado de entrenador y en Huelva es un clamor el relevo en el banquillo.

Y, de momento, el que mejor se ha adaptado a esta guerra es la Deportiva Minera. Los de Checa, con 14 puntos, son los nuevos líderes del manicomio. Lo hacen, además, con merecimiento. Su balance ofensivo es impecable —14 goles en siete jornadas— y sobre todo la sensación de que podrían llevar más. El cuadro rojillo intenta ganar metiendo más goles que su rival, en lugar de querer recibir menos. Es un equipo valiente. No están solos en lo más alto: el Extremadura, que empezó con un pleno de victorias, ha frenado el ritmo tras dos empates y una derrota, pero sigue colíder con los mismos puntos que el conjunto llanero.

Por detrás, todo está muy apretado. Ahora mismo, con 12 puntos, aparecen cuatro aspirantes de peso, todos con argumentos para soñar: La Unión Atlético, Real Jaén, Águilas FC y UCAM Murcia. El conjunto universitario, tras un inicio irregular, ha encadenado dos triunfos que lo devuelven a la pelea y, sobre todo, le devuelven la confianza. El equipo de Germán Crespo empieza a mostrar las credenciales que se le presuponían y lanza un aviso claro al grupo: el UCAM está preparado. La Unión Atlético, por su parte, mantiene su sello en lo deportivo de equipo rocoso, competitivo y solidario. El ruido que le rodea no le está afectando. En el caso del Águilas FC, el liderazgo de Adrián Hernández debe ser una baza diferencial, aunque la sensación con el cuadro costero es que todavía tiene mucho margen de mejora.

En el séptimo escalón aparece, indudablemente, la decepción hasta el momento: el Recreativo de Huelva. El Decano, llamado por historia y presupuesto a dominar, cayó el pasado fin de semana ante el Xerez CD, con quien comparte clasificación (11 puntos). Dos históricos fuera, de momento, de los puestos de play off y, en el caso del conjunto onubense, con una crisis palpable en el ambiente.

En mitad de la tabla, otro nombre propio: el Yeclano Deportivo. Con 10 puntos y dos victorias consecutivas, los del Altiplano comienzan a recuperar sensaciones tras un arranque dubitativo, sobre todo lejos de La Constitución. Veremos si los de Iván Martínez siguen creciendo con el paso de las jornadas porque la ilusión dentro del seno azulgrana es retornar ya a la Primera Federación. Más abajo, el panorama cambia. El Melilla, con un presupuesto potente, respira tras sumar su primera victoria, pero sigue lejos de lo que se espera de un club con ese poderío económico.

En descenso, nombres que sorprenden: Estepona, Almería B y Lorca Deportiva. En el caso de los andaluces, dos equipos que el curso anterior merodearon la zona alta y hoy luchan por no hundirse. Mientras tanto, el Lorca Deportiva es un equipo al que, según la presidencia, la Segunda Federación le queda pequeña. Sin embargo, con el nivel del grupo y al ser un recién ascendido, una permanencia se celebraría como un ascenso en este momento. El triunfo en Linares confirma las buenas sensaciones de que la plantilla es competitiva. El objetivo ahora es seguir sumando para alejar fantasmas.

Cuando en verano se decidió la composición de los grupos, muchos ya lo advertimos: el IV sería el más duro, el más exigente, el más impredecible y el que más nervios iba a acarrear. Tres meses después, la realidad ha confirmado la profecía. En este manicomio, el que consiga mantenerse más cuerdo en los momentos complicados, el que sepa convivir con la presión y el que sea más efectivo en las áreas, será quien alcance la recompensa. De momento, la Deportiva Minera está gobernando, pero esto prácticamente acaba de empezar.