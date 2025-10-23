Adrián Hernández: "El encuentro ante el Atlético Malagueño es un partido trampa"

El entrenador del Águilas FC, Adrián Hernández, ha analizado el partido que este domingo tendra que visitará al Atlético Malagueño (20:00 h), colista de la categoría. Pero el entrenador costero no se fía de esta circunstancia, calificando la cita como partido trampa. "Para mí es un partido trampa, un partido muy difícil el que tenemos contra el malagueño. La verdad es que intentaremos sumar de tres, bueno, al menos sumar, porque fuera de casa siempre es positivo”. Aseguró además que “se me antoja un partido muy difícil, muy complejo, donde ellos también van a ir con el cuchillo entre los dientes y nosotros tendremos que estar muy atentos”. “Me parece que tiene muy buenos jugadores, porque me parece que tiene un equipo con bastante calidad, en Málaga ya sabemos los filiales que tiene, tiene cantidad de jugadores que van incluso a selecciones españolas inferiores”, dijo, avisando que “es un equipo joven, como le pasa a muchos filiales, pero es un equipo que como no estemos al 100% mentalmente te puede hacer muchísimo daño”. “Son equipos con mucho talento, mucho talento ofensivo, con mucho ritmo y bueno, nosotros lo que tenemos que hacer es que ellos no se sientan cómodos e imponer nuestro estilo de juego, porque si ellos se sienten cómodos va a ser muy difícil sacar algo positivo”, continuaba.

“Prefiero un Águilas como el de la segunda parte del Xerez, un Águilas como el del día del Antoniano, ese es el Águilas que me gustaría a mí ver”, explicó, reconociendo que “es verdad que nos está costando ser continuos, es verdad que teníamos un plan de partido”.

No obstante, Adrián Hernandez califica de positiva la evolución de su equipo: "Nos está costando bastante por perfiles -de los jugadores-, porque yo también me he tenido que adaptar a las características de los jugadores desde pretemporada a aquí. Yo creo que el equipo compite, compite en todos los partidos, tiene la opción de ganar en todos los partidos, y fuera de casa se está mostrando bastante fiable o por lo menos competitivo. “Tenemos que ir poco a poco, sé que nos va a costar bastante hasta Navidad, pero lo que sí que veo es que el equipo ya cada vez es más camaleónico, más capaz de hacer lo que nosotros queremos, y de presentar más respuestas”.

Para la cita del domingo volverán a ir convocados tras superar sus lesiones Antonio Sánchez, Seth Vega, Kevin Manzano y Chris Martínez, aunque arrastra molestias. Quien no viajara es Johan Terranova, quien se lesionó la pasada jornada.