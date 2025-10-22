Real Murcia-Ibiza: El mundo al revés en Primera RFEF

Estaba claro que el partido entre el Real Murcia y el Ibiza iba a tener consecuencias para uno de los dos entrenadores que se sentaron el domingo en el banquillo de Nueva Condomina. Pero lo que nadie esperaba es que la cuerda se rompiera por el lado del técnico que salió victorioso de ese encuentro de la octava jornada del Grupo II de Primera RFEF. Porque, pese al 0-2 que daba la victoria a los celestes, el que ha caído ha sido Paco Jémez. Ni esos tres puntos en el campo murciano han dado una vida extra al canario. Fue el lunes cuando comenzaron los rumores del posible despido del ex del Rayo Vallecano y fue ayer cuando se confirmó su salida. «La UD Ibiza y Paco Jémez han llegado a un acuerdo para la finalización del contrato del técnico», informaba el club presidido por Amadeo Salvo.

Aunque la situación deportiva era extrema para un equipo confeccionado para ascender, la victoria en Nueva Condomina parecía que iba a tener un efecto balsámico, de hecho los celestes, con once puntos, se acercaban a dos del play off. Pero lo que ese triunfo no calmó fue el enfado de un consejo de administración que el viernes se quedó estupefacto al saber que Jemez había dado libre a sus jugadores para aprovechar esa jornada para desplazarse a La Coruña a celebrar el cumpleaños de una de sus hijas.

Este hecho unido a que ya la semana pasada el consejo de administración celeste tenía claro que Paco Jémez había agotado su crédito precipitaba el lunes los acontecimientos. Confirmada la salida del canario, la UD Ibiza ya tiene sustituto. Aunque todavía no es oficial, todo parece indicar que el elegido por Amadeo Salvo es Miguel Álvarez, quien hoy mismo ya podría ponerse al frente del equipo celeste. Álvarez, ex de equipos de la Región como el Ciudad de Murcia y el Lorca Deportiva, aterriza en Can Misses tras su etapa en el Villarreal B.

Parálisis total en NC

Lo que más llama la atención es que el Ibiza, con once puntos en la clasificación y después del triunfo en Nueva Condomina, ha decidido apretar el ‘gatillo’, teniendo ya un nuevo técnico preparado para sentarse el próximo domingo en el banquillo de Can Misses, mientras que el Real Murcia, colista con seis puntos, no haya movido ni un dedo después del nuevo bochorno vivido el domingo en Nueva Condomina. Ni la bronca de los aficionados al final del partido, ni los gritos de ‘fuera, fuera’ han hecho mella en Felipe Moreno, que ni tomó medidas en caliente ni lo ha hecho en frío. De hecho, dos días después de la derrota frente al Ibiza, ningún responsable murcianista ha abierto la boca para aclarar a la afición cuál es ahora mismo la situación de Joseba Etxeberria.

La plantilla entrenaba con normalidad el lunes por la mañana en sesión de recuperación y, tras la jornada de descanso de este martes, volverán a ejercitarse hoy en las instalaciones de Pinatar Arena. Habrá que ver si a ese entrenamiento asiste Felipe Moreno, al que hoy se le espera en Murcia después de viajar el mismo domingo a Madrid y dedicar el lunes a intentar poner remedio a la crisis institucional que vive el FC Cartagena.

Que el director deportivo sea el principal valedor de Joseba Etxeberria tampoco ayuda al Real Murcia a ir adelantando trabajo en cuanto a buscar alternativas al banquillo por si el próximo domingo en Elda se alarga la caída en picado de los murcianistas.

Y en medio de esta inacción poco habitual en un club de la transcendencia del Real Murcia, la realidad aparece en la clasificación. Con solo seis puntos el Real Murcia es colista de la tabla, un Real Murcia cuya única victoria en esta temporada llegó en la jornada 2 -7 de septiembre-. Y tampoco fue un triunfo para enmarcar, porque los de Etxeberria solo pudieron ganar al Torremolinos con un gol de penalti señalado después de la intervención del VAR.

Lo peor, además, es que las semanas pasan y todo parece ir a peor. Tres derrotas -Algeciras, Tarazona e Ibiza- en las cuatro últimas jornadas no ayudan a creer demasiado en un Joseba Etxeberria sobrepasado. Eso dicen los números, sin embargo el club dice otra cosa distinta, y por ello de momento el técnico vasco sigue en su puesto de trabajo.