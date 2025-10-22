El Hozono Global Jairis recupera el control en la EuroCup Women (64-58)

No es una victoria cualquiera, no es un triunfo más. El Hozono Global Jairis no solo ganó un partido complicado frente a un rival de entidad, las decanas recuperan el control de su clasificación de su vida, para evitar que el corazón se les rompa en la vuelta de esta liguilla de clasificación de la Eurocup. No se ha hecho pleno, pero con el triple empate entre las de Alcantarilla, las polacas y las belgas, todo se va a jugar en los próximos dos choques, lejos del Fausto Vicent.

Muchas veces, recuperar el control en una situación desequilibrada es una victoria doble. Primero porque te sirve para pensar en ti mismo, en tus circunstancias, en tu juego, en tus cosas y, después, para que la otra parte vea la oportunidad que ha perdido, sienta deseos de volver a ganarte o a equilibrar la situación. Que haya competición.

Ahora, las de chicas de negro dependen de sí mismas, llegan con vida y estarán disponibles a escuchar lo que presenten otros equipos. Si sus rivales igualar la estabilidad mental de la que dispone ahora el Jairis, podrán volver a complicarse la clasificación, pero, que chulos son los finales felices cuando atraviesas una situación complicada. Así es como mejor se puede dar las gracias al baloncesto, y a la vida, por disfrutar de esos momentos de felicidad.

Y que mejor manera que venciendo y convenciendo frente a un rival duro y de entidad como el Lublin de la eterna Laura Gil. Un partido que se ganó desde atrás y en dieron un pasó adelante Prieto y Vonleh.

Massey, del Hozono Jairis, y la murciana Laura Gil. / Juan Carlos Caval

Así, el partido comenzó con un soliloquio de la murciana, todos los puntos polacos fueron suyos mientras que en Jairis la responsabilidad era más compartida. Esa variedad frutos, se mantuvo hasta que a Walker se le calentó la mano y con un rebote y un triple suyo provocaron un 8-0 de parcial (20-12) para finiquitar el primer acto.

En el segundo acto, Gatling tomó el relevo de Gil y jugando al poste facilitó posiciones de tiro cómodas. Mientras Jairis se atoró en la pegajosa defensa zonal polaca. Sin embargo, las de dorado, actuaron con cabeza y cargaron la defensa sobre Gatling y cosecharon una tercera falta que la llevó al banco. Parecía un punto de inflexión para recoger esta temprana buena cosecha, pero falló la dirección de la que nunca falla y Lublin aprovechó la ocasión para avinagrar la recolecta (32-31) y es que las magas también son humanas. Canut tuvo que buscar en la bodega y encontró la sobriedad de Prieto, la dirección de Mataix y el acierto interior de Vonleh permitieron llegar con oxigenar el choque (37-31).

Pero para que el buen vino brotara de la bodega Jairis había que poner más barricas, más madera en el Fausto. Con la cuarta de Gatling anulada por Vonleh, la rookie del Jairis, puso una sabrosa ventaja de +12 (45-33) máxima renta, perfecta para empezar a tomar cuerpo de victoria. Pero Lublin no se iba a dejar embriagar, un equipo despechado de la Euroliga, tiene recursos de sobra, así respondió con una Ryan y Slocum que cogieron el mando polaco para recordar que los buenos vinos requieren paciencia, una paciencia que tuvo Prieto, en uno de sus mejores partidos como jairista, para apretar en defensa y descorcharse como anotadora y dejar a las suyas con 50-45 al final del tercer cuarto.

Las imágenes del Jairis - AZS Lublin / Juan Carlos Caval

Los errores se sucedieron en ambos aros. Era un choque para expertos catadores que supieran oler y degustar los momentos precisos para dar el brindis de gracia. Ni la mejor versión de Ayuso, ni el empuje de Massey podían un rocoso Lublin que se desmoronó con la quinta de Gatling. Tras esto, dos canastas de Ayuso y Cvitkovic permitieron descorchar la primera botella de vino de la tierra en un partido vital para no meterse en un jardín de malas hierbas de cara a pasar de ronda en la Eurocup.