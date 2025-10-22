La Federación de Peñas del Cartagena exige que finalice el proceso de venta del club

Tres meses después de que la Federación de Peñas del FC Cartagena aprobara una tregua interna con la propiedad del club, el ambiente vuelve a enturbiarse en el entorno albinegro. En un comunicado difundido este miércoles, la entidad que agrupa a las peñas cartageneristas ha expresado su “profunda decepción” por la falta de avances en el proceso de compraventa anunciado el pasado 9 de julio y advierte que está dispuesta a “romper la tregua” y movilizarse de nuevo “si la situación no cambia”.

“La tregua que esta Federación aprobó por mayoría, que no por unanimidad, hace exactamente tres meses, era y de momento sigue siendo, por el anuncio de compra-venta del FC Cartagena”, recuerda el comunicado oficial. Sin embargo, los peñistas denuncian que “una parte quiere comprar y otra parte no quiere vender o está poniendo muchas trabas para que eso pase”.

Paco Belmonte y Breis en la reunión con las peñas. / PRENSA FC CARTAGENA

El escrito refleja un creciente hartazgo por parte de los aficionados al club portuario, que asegura haber mantenido una actitud responsable durante el arranque liguero, pero advierte que “no estamos dispuestos a que la propiedad del club siga haciendo lo que quiera”. La Federación señala que, si es necesario, “volverán a la calle” para exigir “transparencia, información y coherencia”, y evitar así “revivir el esperpento de la pasada temporada”.

La Federación de Peñas exige que se cierre de una vez el proceso de venta y que se produzca “un cambio real de propiedad”. “El anuncio de la venta fue de la actual presidencia, por voluntad propia, y si ahora no se produce, nos habrían mentido una vez más”, advierten.

El comunicado concluye con un mensaje de respaldo al entrenador, Javi Rey, y a su plantilla: “No les vamos a dejar solos. Han conseguido ilusionarnos y no estamos dispuestos a que nos quiten el juguete”. Los peñistas piden a los jugadores que mantengan su profesionalidad y se centren “en su trabajo”, mientras aseguran que “la afición del FC Cartagena está con vosotros y así seguirá siendo”.