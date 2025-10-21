El UCAM Murcia llega a Bosnia para seguir marcando el ritmo

Sin apenas tiempo para asimilar la derrota ante La Laguna Tenerife en la Liga Endesa, el UCAM Murcia CB debe hacer un rápido cambio de chip para afrontar la segunda jornada de la FIBA Europe Cup. El conjunto universitario defiende el liderato del grupo A de la FIBA Europe Cup, tras imponerse en la primera jornada al Rilski Sportist búlgaro en el Palacio de los Deportes, y lo hará en su primer partido a domicilio de los tres consecutivos que le ha reservado el calendario.

La primera parada fuera de casa será esta misma tarde (19.30 horas, Popular TV) ante un KK Bosna BH Telecom que -a priori- es el rival más vulnerable de su grupo para optar a la clasificación a la siguiente fase. Al contrario que el resto de sus contricantes, el conjunto bosnio llegó a la FIBA Europe Cup desde la fase previa de la propia competición, mientras que el Rilski, el Start Lublin y el propio UCAM Murcia lo hicieron tras ser eliminados de la ronda previa de la Basketball Champions League. Precisamente, en la primera jornada el KK Bosna cayó en la primera jornada ante el conjunto polaco, y ahora se mide a la plantilla de Sito Alonso en un momento un tanto turbulento.

El pívot Moussa Diagne durante UCAM Murcia - Rilski Sportist. / Juan Carlos Caval

Y es que, tras la disputa de las dos primeras jornadas de la competición doméstica, el KK Bosna ha enlazado dos derrotas consecutivas. La última ante el Buducnost, lo que ha provocado la dimisión de su entrenador Aleksandar Damjanovic. Renuncia que aceptó el pasado sábado el propio club, por lo que Muhamed Pasalic, quien hasta ahora había sido su técnico asistente, dirigirá el encuentro de esta tarde ante el cuadro murciano.

Nuevo plan de rotaciones

Un UCAM Murcia que tras sufrir su primera derrota de la temporada, después de arrancar en la ACB con un balance de 2-0 y vencer al Rilski Sportist en la competición europea, se espera que cuente también con rotaciones para el encuentro de hoy como ya ocurrió la pasada semana. «Vamos a hacer rotaciones siempre, porque la Liga Endesa es tan difícil y hemos aprendido de tantas cosas que nos han pasado, y también les han pasado a otros equipos, que no podemos abandonarla en ningún momento. Eso es un aprendizaje fantástico, y mi obligación es exigir esa intensidad constante, algo que no es fácil, porque el año pasado nos costaba arrancar también en algunos partidos de la Champions League y no había manera de que los jugadores entendieran la dificultad que supone cada partido», advirtió Sito Alonso en la rueda de prensa posterior a la victoria ante el Rilski el pasado miércoles.

Así pues, en una convocatoria de la que se esperan que entren el base Dani García y el ala-pívot Rubén López de la Torre, debido a la necesidad de contar en la plantilla con hasta cinco jugadores con ficha de cupo de formación, también está previsto que varios jugadores llamados a ser importantes en este UCAM Murcia descansen con vistas al encuentro de este domingo (12.30 horas, DAZN) ante el Baskonia en el Palacio de la Liga Endesa. De hecho, ya en el primer partido se quedaron fuera Nakic, Cacok y Sant-Roos. Por lo que se espera algo similar en los planes del técnico universitario.

Howard Sant-Roos y Devontae Cacok, el pasado miércoles fuera de la convocatoria ante el Rilski. / Juan Carlos Caval

Por otro lado, el KK Bosna, que afronta su primer partido en casa de la competición europea, viene de perder en un apretado encuentro ante el Start Lublin (90-80), donde el base norteamericano Tayler Persons fue el máximo anotador con 19 puntos y dos asistencias. También destacaron en ese duelo los aleros Chase Audige y Edin Atic, con doce puntos, y el ala-pívot Michael Young, de 2,03 metros de estatura, atrapó nueve rebotes.