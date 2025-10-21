El Gobierno regional destinará 1,8 millones a federaciones deportivas en 2026, la cifra más alta de su historia

El presidente del Gobierno de la Región, Fernando López Miras, inauguró anoche la temporada 2025-2026 de las federaciones deportivas, marcada por el mayor respaldo económico de la historia al deporte regional. Durante el acto, el jefe del Ejecutivo anunció que en 2026 las ayudas directas que perciben las federaciones deportivas aumentarán un 20 por ciento, pasando de 1,5 millones de euros a 1,8 millones, como parte del conjunto de ayudas que reciben anualmente.

“Renovamos nuestro compromiso con el deporte base, la igualdad de oportunidades y el impulso de nuevos talentos”, dijo el presidente, quien animó a los deportistas a que “este nuevo ciclo vuelva a estar lleno de éxitos, aprendizajes y momentos que nos unan en torno al deporte”.

Así, el Gobierno regional invertirá más de 11 millones de euros en la actividad deportiva durante 2025. En concreto, las federaciones han recibido más de 2,4 millones de euros destinados a la puesta en marcha y desarrollo de su actividad. Dentro de esa cifra se incluyen 1,5 millones de euros correspondientes a la ayuda ordinaria, casi 600.000 euros para la organización de eventos y la participación en deporte escolar y 300.000 euros para programas de tecnificación autonómica, entre otros conceptos.

El presupuesto total en materia deportiva ha crecido un 36 por ciento desde 2022, al pasar de 6,3 millones a casi 10 millones en 2024 y mantenerse en esa cifra en los presupuestos de 2025, a los que se suman los 1,15 millones que el Instituto de Turismo destina a la actividad deportiva. Todo ello con fondos propios del Ejecutivo autonómico.

“Comenzamos una nueva temporada con la ilusión renovada y el compromiso que caracteriza al deporte regional”, destacó López Miras, quien explicó que “las 59 federaciones deportivas de la Región son el reflejo del esfuerzo colectivo, de la pasión y del trabajo constante que hacen del deporte un motor de crecimiento social, educativo y humano en toda la Región de Murcia”. “Cada disciplina, cada club y cada deportista contribuye a fortalecer una identidad basada en los valores de superación, compañerismo y respeto”, continuó.

En concreto, las 59 federaciones deportivas de la Región gestionan los recursos necesarios para el desarrollo de sus distintas disciplinas, y en esta temporada cuentan con más de 158.500 personas con licencia federativa activa.

El presidente subrayó que “esta temporada se presenta como una oportunidad para seguir creciendo, innovando y llevando el nombre de la Región de Murcia a lo más alto en el panorama nacional e internacional”.